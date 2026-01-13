Apple se une a Google para integrar los modelos Gemini en sus funciones de inteligencia artificial

Desde Apple explicaron que la decisión se tomó tras un proceso de "evaluación exhaustiva".

Apple anunció una alianza estratégica con Google para reforzar sus capacidades de inteligencia artificial y dar un salto en la evolución de sus productos, especialmente Siri.

El acuerdo, de carácter plurianual, permitirá que la próxima generación de modelos base de Apple se sustente en los modelos Gemini y en la infraestructura de computación en la nube de Google, con miras a su implementación a finales de este año.

Según informaron ambas compañías en una declaración conjunta, esta integración será clave para potenciar Apple Intelligence, el conjunto de funciones de IA que Apple está desplegando en su ecosistema. Entre las principales novedades se encuentra una versión más avanzada de Siri.

“Apple y Google han firmado un acuerdo de colaboración plurianual en virtud del cual la próxima generación de modelos de base de Apple se basará en los modelos Gemini y la tecnología en la nube de Google”, señalaron las empresas en un comunicado.

Desde Apple explicaron que la decisión se tomó tras “una evaluación exhaustiva”. “Se determinó que la tecnología de IA de Google ofrece la base más sólida para sus modelos de base y está entusiasmada con las innovadoras experiencias que brindará a los usuarios de Apple”.

La compañía de la manzana mordida subrayó que, pese a la integración con Google, Apple Intelligence seguirá operando directamente en los dispositivos o a través de su sistema Private Cloud Compute, manteniendo los estándares de privacidad por los que son reconocidos.

El acuerdo llega en un momento clave para Apple, luego de que la compañía retrasara el lanzamiento de su Siri potenciada por inteligencia artificial, presentada inicialmente en la Conferencia Mundial de Desarrolladores (WWDC) de 2024. Este aplazamiento había alimentado las críticas y la percepción de que Apple estaba quedando rezagada frente a otros gigantes tecnológicos en la carrera por la IA.