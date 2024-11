Youtuber peruano compara los cruces peatonales entre Chile y Perú: “Sientes que te van a matar con el auto”

En su registro, relató las diferencias en los vehículos que se detienen para facilitar el cruce de peatones.

El youtuber Alirio Real subió a su canal un video en el que compara la educación vial -al momento de respetar a los peatones- de Chile y de Perú.

En su registro, el creador de contenido comentó señalando que, aprovechando que estaba en Lima, relataría cómo es el respeto por las normas del tránsito en el país vecino y que posteriormente viajaría a Chile a hacer el mismo ejercicio.

Mientras estaba en Lima, relató que “nos pasó algo terrible, que es enfrentarnos a la realidad de ser un peatón en esta ciudad“.

“La verdad es que ser peatón en Lima, Perú, es un caos, es terrible. Y lo vamos a comparar con Santiago de Chile”, añadió también el creador de contenido.

Perú versus Chile: Las diferencias de los cruces peatonales

Luego de mostrar las dificultades para cruzar y a todos los vehículos que no se detenían, señaló que “así tiene que vivir la gente en Lima. Los rayados son recién hechos, pero me pregunto para qué. Son inexistentes. Esto es lo que yo digo que hay que mejorar acá, y en cualquier clase social. No es que estamos hablando de un distrito más alto. La verdad es que tú sientes que te van a matar con el auto“.

Posteriormente, ya en suelo chileno, señaló que “en Chile si se logra cumplir a cabalidad todas las normas del tráfico“.

A modo de ejemplo, relató que “ahí viene un auto, y aquí estamos en un rayado peatonal. Y se detiene para que pasemos, como tiene que ser”.

“Si aquí en Santiago de Chile se puede cumplir, se puede cumplir en cualquier país del mundo. A todos los extranjeros que han llegado a vivir a Chile, sería bueno que respeten. Que no conduzcan como conducían en sus países”, sentenció.