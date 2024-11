“Yo acá facturo 100, 80, 120 al día de delivery”: Las razones de un venezolano para no irse de Chile

"Tengo mi departamento, lo estoy pagando. Mando dinero para Venezuela", justificó un nacido en Venezuela para no irse de nuestro país.

Cada cierto tiempo surgen en redes sociales videos de extranjeros comentando su experiencia en Chile. Ya sea con la comida, el transporte o las costumbres locales, son varios los “influencers” foráneos que graban videos comentando ciertas situaciones chilenas.

En este caso, un venezolano, que trabaja como delivery, explicó las razones de por qué él no se quiere ir de Chile. Esto pese a que durante el último tiempo han surgido varios de sus compatriotas que han optado por dejar nuestro país buscando nuevos rumbos.

“Familia, ustedes creen que yo me voy a ir de Chile, ¿si yo aquí en Chile facturo 100, 80, 120 al día de delivery? A mí me gusta el clima de Chile. Me gusta la gente. La gente me trata bien, me respetan, son cordiales”, comenzó diciendo el usuario Chamochyno.