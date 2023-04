(CNN) — Inserte un juego de palabras de Shake It Off o Bad Blood para esta historia.

Mientras actuaba durante la reciente parada en Houston para su Eras Tour, Taylor Swift se cortó la mano y sangró.

Aquí es donde decimos: “Pero el espectáculo debe continuar“.

Porque lo hizo y ahora Swift comparte más sobre lo que sucedió.

“Acabo de tocar en 3 espectáculos locos en Houston y me desperté sonriendo, recordando lo divertido que nos divertimos todos”, tuiteó. “Me encanta tanto esta gira debido a la pasión que estas multitudes ponen en todo, en serio, no puedo esperar a Atlanta”.

“Para aquellos que preguntan cómo me corté la mano, estoy totalmente bien y fue mi culpa por completo. Tropecé con el dobladillo de mi vestido y me caí en la oscuridad detrás del escenario mientras corría hacia un cambio rápido. Sostuve mi caída con la palma de mi mano”, concluyó el tuit. “Todo era muy Mercurio en codificación retrógrada. No se preocupen por mí, estoy bien”.

Sabemos “demasiado bien” lo importante que es para Swift no decepcionar a sus fans. (Tenía que hacerlo.)

Just got to play 3 insane shows in Houston and I’m waking up smiling reminiscing about how much fun we all had. Loving this tour so much because of the passion these crowds put into it all – seriously can’t wait for Atlanta ☺️ PS for those asking how I cut my hand, I’m totally… pic.twitter.com/j3MK7twzdc

— Taylor Swift (@taylorswift13) April 24, 2023