Alcalde Vodanovic advierte sobre posibilidad de desborde del canal Santa Marta debido a intensas lluvias

El jefe comunal también informó que actualmente existen más de 7 mil familias sin suministro eléctrico en Maipú a raíz del fenómeno meteorológico y las intensas lluvias que se han registrado esta jornada.

El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, se refirió al posible desbordamiento del canal Santa Marta debido al intenso sistema frontal que ha provocado anegamientos y cortes de luz en diversas comunas de la Región Metropolitana.

“Se pronostica que siga lloviendo con mucha intensidad hasta las 10 de la noche, por lo que es muy probable que lamentablemente tengamos un desborde del canal Santa Marta hoy“, sostuvo Vodanovic a CNN Chile.

No obstante, el alcalde aseguró que “los puntos más críticos de la comuna no están en el canal Santa Marta, que de momento está controlado, sino que en otros sectores de la comuna que lamentablemente no cuentan con las condiciones para recibir frentes de este tipo”.

En ese contexto, el alcalde informó que los equipos municipales están desplegados en diversas zonas afectadas, pero advirtió que deben ser llamados solo en caso de emergencia, ya que las líneas de ayuda municipales están “casi saturadas”.

“Hay que ser bien responsables y acudir a la institución municipal solo cuando sea estrictamente necesario para que podamos atender los casos más críticos”, agregó a Chilevisión.

Sectores más afectados en Maipú

Al ser consultado sobre las zonas más afectadas por el sistema frontal, Vodanovic detalló que son “el sector de Hugo Bravo El Descanso, el sector de la Avenida Lumen, el sector de Rinconada, camino a Melipilla en toda su extensión, no solo en la esquina con Tres Poniente donde está el canal Santa Marta”.

Esto ya que “son sectores que históricamente han sufrido bastante frente a los frentes de lluvia, precisamente porque no tienen colectores de agua lluvia, y muchas veces no tiene dónde drenar”.

“Ahí tenemos trabajos de motobombas y equipos desplegados para poder atender esas situaciones. Además, por cierto, del suministro eléctrico que ha sido noticia durante los últimos días. En el último frente tuvimos más de cuarenta mil familias de Maipú que vieron interrumpido su suministro eléctrico, algunas de ellas por más de cuatro o cinco días”, añadió.

Además, informó que actualmente existen más de 7 mil familias sin suministro eléctrico en la comuna a raíz del fenómeno metrológico.

Personas electrodependientes y cortes de luz

Sobre los cortes de luz en diversos sectores de la comuna y la situación de las personas electrodependientes, el alcalde detalló que “hay un plan de contingencia específico para poder dar suministro a personas cuya vida depende de la conexión eléctrica”.

“Más allá de esos casos particulares, que estamos monitoreando permanentemente, la afectación que genera para un barrio completo quedarse sin electricidad es perder su alumbrado público, interrumpir los semáforos y arriesgar accidentes vehiculares, y perder la conexión eléctrica en las casas, donde muchas veces la calefacción depende de eso”, señaló.

El jefe comunal recordó que el municipio ya interpuso una demanda colectiva en representación de todas las personas afectadas durante el último sistema frontal y advirtió que “en este caso particular, haremos lo mismo”.

“Hemos estado en contacto con la empresa y con la Superintendencia. De momento, nuestra prioridad en esta contingencia es la rápida reposición del servicio, y todo nuestro enfoque y energía están dedicados a eso”, añadió.

Asimismo, el Vodanovic cuestionó la poca preparación de los sistemas urbanos para enfrentar este tipo de situaciones, recurrentes durante el invierno en Santiago.

“Claramente, nuestra comuna y ciudad no están completamente preparadas, y a pesar de nuestros esfuerzos, muchas veces no podemos atender todas las solicitudes. Por lo tanto, hacemos un llamado a actuar con la mayor responsabilidad posible”, puntualizó.