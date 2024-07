“¿Si no pedí nacer, por qué tengo que trabajar ahora?”: el reclamo viral de joven que exige a sus papás que lo mantengan

La reclamación la hizo en un video de Tiktok, donde si bien etiqueta el contenido como "humor", ha generado diversos comentarios en redes sociales y rápidamente se volvió viral.

“Considero que a pesar de tener 21 años no estoy obligado a trabajar porque nací sin consentimiento”.

Así comienza el breve, pero polémico video, del influencer Hassanazteca en el cual exige que sus padres lo mantengan porque él “no exigió nacer”.

“Mis papás me obligaron a nacer, no me preguntaron si quería nacer, no me pidieron consentimiento. Y no tiene sentido porque mis papás me hayan querido dar la vida hace 21 años, ahora yo tengo que trabajar”, afirmó el joven cuyo video ya tiene 4 millones de reproducciones y más de 13 mil comentarios.

“¿Si yo no pedí nacer, por qué tengo que trabajar ahora? Que me mantengan ellos y listo. Porque si me quisieron tener, que me mantengan”, cerró el influencer en su reclamo de 20 segundos.