¿Qué es el “smishing”? El método de estafa vía celulares de la cual debes estar alerta

Cada día salen nuevos teléfonos celulares inteligentes al mercado. Es muy difícil encontrar personas que no tengan un smarphone hoy en día.

Pero si bien el avance de la tecnología ha traído cosas buenas, como poder conectarnos con personas que están lejos, también ha sido una oportunidad para inescrupulosos delincuentes que buscan aprovecharse de esto.

Es así como nació el smishing, una forma de estafa que utiliza mensajes de texto para engañar a las personas y robar su información personal o financiera, según reportó Futuro 360.

Estos mensajes suelen ser falsas alertas, promociones o premios, diseñados para generar una sensación de urgencia y llevar a las personas a actuar rápidamente.

Frente a esa situación, acá tienes siete claves para evitar caer en este tipo de estafas:

1. Verificar la fuente del mensaje: Es crucial asegurarse de que los mensajes provengan de fuentes conocidas.

2. No compartir información personal: Nunca se debe proporcionar información personal o financiera a través de mensajes de texto.

3. Tener precaución con los enlaces: Evitar abrir enlaces en mensajes de texto a menos que se esté seguro de su procedencia.

4. No dejarse llevar por la urgencia: Tomarse un momento para evaluar si responder o no un mensaje o si hay que hacer o no clic en sus enlaces.

5. Comprobar la ortografía y gramática: Los errores ortográficos o gramaticales pueden ser señales de mensajes falsos.

6. Investigar las promociones: Verificar la legitimidad de las ofertas antes de proporcionar información personal.

7. Mantener actualizado el software de seguridad: Asegurarse de que los dispositivos estén equipados con el software de seguridad más reciente.