(CNN) – Priscilla Presley acudió al Festival de Cine de Venecia para el estreno de Priscilla, la película de Sofia Coppola que narra su relación con Elvis Presley.

En una rueda de prensa posterior al estreno, Presley habló de la diferencia de edad con el fallecido cantante, afirmando que él era “respetuoso” con su edad. Ambos se conocieron en 1959, cuando Priscilla tenía 14 años y Elvis 24.

Elvis había cumplido condena en la cárcel y se hallaba en medio de su servicio militar en Alemania, mientras que el padrastro de Priscilla estaba en la Fuerzs Aérea. Ambos se conocieron y se hicieron amigos.

“Elvis abría el corazón conmigo, sus miedos, sus esperanzas, la pérdida de su madre, que nunca superó, y yo era la persona que realmente se sentaba a escucharlo y consolarlo”, afirmó.

Y añadió: “Yo era un poco más mayor en la vida que en los números y ese era el atractivo. Y sabes, la gente piensa, ‘Oh, fue sexo…’. Para nada. Nunca tuve sexo con él. Él era muy amable, muy suave, muy cariñoso. Pero también respetaba el hecho de que yo sólo tenía 14 años. Estábamos más en la mente y el pensamiento. Y esa era nuestra relación”.

Llamó a Elvis el “amor de su vida”. Estuvieron casados de 1967 a 1973 antes de separarse. “A mis padres les resultaba muy difícil entender que Elvis se interesara tanto por mí y realmente creo que porque yo era más de escuchar”, dijo Presley.

“Fue el estilo de vida lo que me resultó difícil, y creo que cualquier mujer puede sentirse identificada”, afirmó. “Pero no afectó a nuestra relación, seguimos estando muy unidos. Y, por supuesto, tuvimos a nuestra hija, y me aseguré de que la viera todo el tiempo. Era como si nunca nos hubiéramos dejado“.

La película de Coppola está basada en las memorias de Presley de 1985, Elvis and Me.

Priscilla llegará a los cines el 27 de octubre.