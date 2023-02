El actor Penn Badgley cuestionó a Netflix por hacer que los espectadores se sientan atraídos por asesinos en serie como Jeffrey Dahmer a través de las series.

En entrevista con Entertainment Tonight, Badgley culpó a la plataforma de streaming de causar cierta fascinación con crímenes reales y lucrar con ello.

“Necesitas mirar dentro (…). Con nuestro programa, estás destinado a enamorarte de él, eso depende de nosotros. ¿Ted Bundy? Eso depende de ti. ¿Jeffrey Dahmer? Eso depende de Netflix. Eso está directamente sobre los hombros de Netflix“, señaló.

El artista se refirió a la atracción que ha despertado su personaje de Joe Goldberg en la serie You, un asesino en serie y acosador que se obsesiona con las mujeres. En diversas ocasiones, Badgley ha manifestado que no está bien tomar partido por su personaje, aunque sea ficticio, debido a que la intención es cuestionarlo, no romantizarlo.

Respecto al motivo por el cual algunas personas se sienten atraídas por los asesinos y criminales retratados en las series, afirmó “no tener una respuesta corta“. “No tengo respuestas en este momento. En realidad sí, pero son largas (…). Es raro”, dijo.

Dahmer, protagonizada por Evan Peters, narra los crímenes de Jeffrey Dahmer. A pesar del éxito que tuvo, recibió grandes críticas de los expertos, la audiencia y los mismos familiares de las víctimas, quienes acusaron a Netflix de “glorificar” a un personaje como él a costa de quienes sufrieron.