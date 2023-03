Pedro Pascal fue el nuevo invitado de Hot Ones, el show de YouTube en el que los comensales deben responder preguntas comiendo alitas de pollo extremadamente picantes.

El actor conversó de sus distintas participaciones en series como The Mandalorian o The Last of Us, y contó detalles de la relación emocional que mantuvo durante el rodaje del spin off de Star Wars con “Baby Yoda“, la marioneta que le dio vida a Grogu.

Durante los primeros minutos, el chileno se mostró resistente al picor de la comida. Sin embargo, al probar una de las preparaciones más picantes del programa, Pascal le respondió al conductor: “Me dices que lo estoy haciendo bien y luego intentas matarme (…) ¿Alguien puede decirme si todavía tengo lengua?”

Con mucho sentido del humor, Pascal se lo tomó todo bastante bien y pudo salir ileso de la entrevista (o al menos sin algún momento particularmente dramático). Algo que no podrían decir todos los entrevistados, quienes incluso lloran de forma dramática tras su paso por el programa.

Durante el cierre, cuando los vasos de leche ya no le hacían efecto, Pascal recurrió a ponerse cubitos de hielo en la boca para apaciguar el calor. “Estoy aprendiendo dónde están todas las terminaciones nerviosas alrededor de mis labios”, bromeó.

La aparición de Pedro Pascal dejó divertidas reacciones en redes sociales.

No thoughts just Pedro Pascal eating ~ the bomb ~ on Hot Ones pic.twitter.com/3jJSjkPCP0 — 🐉Erica⁵⁵ | TLOU/Mando Era (@fcbformulaEri) March 9, 2023

En pocas horas, el video de su entrevista se viralizó y se acercó al millón de reproducciones.

Revisa la entrevista acá: