El episodio final de la primera temporada de The Last of Us está cada vez más cerca. La historia que nos presentó el viaje de Joel y Ellie a través de un futuro desolado y lleno de peligros está por llegar a su fin. El esperado estreno será emitido en un horario excepcional.

HBO informó que la transmisión del epílogo de esta primera temporada se adelantará una hora, pasando así de las 23:0o a las 22:00 horas.

Logramos escapar de los chasqueadores y llegamos a nuestro destino junto con Ellie y Joel. ¿Están listos? No te pierdas el final de temporada de #TheLastOfUs este domingo solo por #HBOLAT y @hbomaxla. pic.twitter.com/TwkG8VCZVg — HBO Latinoamérica (@HBOLAT) March 6, 2023

Revisa el tráiler del último capítulo