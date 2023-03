La Academia publicó oficialmente el listado de celebridades que serán presentadores en la próxima entrega de los Premios Oscar, y entre ellos destacó un chileno: Pedro Pascal.

El actor nacional y protagonista de la exitosa serie The Last of Us forma parte del selecto grupo que tendrá como labor presentar alguna categoría en el evento que se llevará a cabo el próximo domingo 12 de marzo.

John Travolta, Kate Hudson, Harrison Ford, Halle Berry, Eva Longoria y Cara Delevingne integran el listado junto a Pascal.

Meet your third slate of presenters for the 95th Oscars.

Tune into ABC to watch the Oscars LIVE on Sunday, March 12th at 8e/5p! #Oscars95 pic.twitter.com/pn1RpeJbS1

— The Academy (@TheAcademy) March 9, 2023