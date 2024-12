¿Celebración en el espacio? La NASA revela impresionante imagen de un cúmulo de estrellas formando un árbol de Navidad

La NASA ha revelado una asombrosa imagen en la que se puede ver a un cúmulo de estrellas emulando a un árbol de Navidad.

El cúmulo, conocido como NGC 2264, está ubicado a unos 2.500 años luz de la Tierra en la Vía Láctea y está compuesto por estrellas jóvenes, algunas de ellas con solo entre 1 y 5 millones de años de edad.

Este cúmulo contiene estrellas de diferentes tamaños, desde algunas más pequeñas que el Sol hasta otras que pesan hasta 7 veces la masa solar.

El impresionante registro fue posible gracias a la colaboración de dos fuentes de datos: el observatorio de rayos X Chandra, que captó la radiación de estas estrellas energéticas, y las imágenes ópticas obtenidas por el astrofotógrafo Michael Clow, quien realizó las tomas desde Arizona en noviembre de 2024.

Los astrónomos explican que estas estrellas son muy inestables y están sujetas a llamaradas intensas de rayos X, lo que las convierte en objetos de gran interés científico.

Las imágenes resultantes no son simples fotografías, sino composiciones complejas que muestran diferentes tipos de luz: las ramas del árbol están representadas por líneas y formas verdes (datos ópticos), mientras que los puntos brillantes que parecen luces en el árbol provienen de los rayos X capturados por Chandra.

Además, los datos infrarrojos permiten ver las estrellas cercanas y de fondo como pequeñas motas blancas en el oscuro vacío del espacio. La imagen ha sido rotada 150 grados para mostrar el cúmulo de una manera que asemeja aún más a un árbol navideño.

Aunque el año pasado la NASA ya compartió una versión de esta imagen, esta nueva toma ofrece mayor resolución y detalles sobre las estrellas que componen el cúmulo, dejándonos ver de cerca la energía y belleza de estas estrellas jóvenes.

Last Christmas, @ChandraXray gave us a cluster of stars. This year, new telescope views (combined with Chandra data) gave us something special: https://t.co/9IoeaF1u38 pic.twitter.com/sEN8caWO0W

— NASA (@NASA) December 24, 2024