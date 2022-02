La tarde este jueves, Mon Laferte sorprendió a todos sus fanáticos y fanáticas tras anunciar el nacimiento de su primer hijo a través de redes sociales.

“Ya soy mamá”, fue el escueto mensaje de la artista, quien no dio más detalles sobre el parto o su estado de salud. El tuit rápidamente se viralizó y ya supera los 135 mil me gusta.

Si bien la cantante chilena radicada en México no ha dado los pormenores del nacimiento, se sabe que el menor se llama Joel, al igual que su padre, el vocalista de la agrupación Celofán, Joel Orta.

La intérprete de Tu falta de querer compartió varios momentos de su embarazo en redes sociales. La última fotografía que publicó fue a los ocho meses, cuando tejió la primera prenda para su hijo.

Laferte anunció en agosto de 2021 su embarazo. “Estoy embarazada. No debería decirlo todavía, porque aún no tengo los tres meses (…) pero es que ya no puedo, ya no puedo seguir un día más”, señaló entonces.

En ese momento, la artista afirmó que llevaba cerca de un año intentando quedar embarazada. “Es un deseo que me vino a los treintaitantos porque antes no quería tener hijos”, sostuvo en un video publicado en su cuenta de Instagram.