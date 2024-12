“Me fui a la mierda”: Matías Muchnick revela el dramático error que permitió encontrar la fórmula de la NotMayo

El CEO de NotCo contó que todo ocurrió con el primer gran pedido que les encargó Jumbo, momento en que se generó un error logístico que arruinó todo el cargamento.

Matías Muchnick, CEO de NotCo, contó la historia del primer error de su compañía pero que, a la larga, terminó consolidándola como una de las más exitosas del país.

En conversación con el canal de YouTube de Francois Pouzet, creador de Emprendedor Chile, Muchnick detalló que el hecho ocurrió mientras realizaban el envío del primer gran pedido para Jumbo.

“Nos pidieron como 240 cajas. En retrospectiva, era un pedido enorme en ese momento. En plata, eran $5 o $6 millones. Para nosotros era un mundo y no solo en plata, sino que en producción. Con la máquina que teníamos, debíamos estar tres semanas con doble turno haciendo mayonesa”, detalló.

Después de esas tres semanas muy exigentes, el CEO de NotCo contó que para la NotMayo “había un packaging que era como un tarro de Milo. Pero nosotros nunca hicimos un test de transporte. Y el sello de arriba no daba ni para un lomo de toro. O sea, pasaba un lomo de toro y explotaba el producto”.

“Y así llegó. La primera entrega a Jumbo fue un desastre. Tomás Poblete me llamó en la noche y me dijo ‘Mati, llegaron todas las mayos reventadas. Te tengo que rechazar el pedido. Te doy tres meses más para que me traigas una mayo como la gente'”, relató Muchnick.

Muchnick y el error que permitió llegar a la fórmula de la NotMayo

Consultado sobre qué pasó por su cabeza, señaló que “me fui a la mierda. Yo ya lo venía sintiendo porque venía llamando al conductor a ver si estaba en el centro de distribución y ya en un momento me dejó de contestar. Y dije ‘algo pasó acá‘”.

“Internamente, pensé en la teoría conspirativa: Hellmann’s y Kraft me quieren cagar, me reventaron las mayos. Fuimos al centro de distribución a ver qué había pasado, y había sido 100% culpa de nosotros“, sinceró el CEO.

Además, cuenta el pensamiento fatalista que se atravesó por su cabeza en ese momento: “Cuando me llama Tomás, dije ‘se acabó esta hueá‘. Porque habíamos gastado toda la plata, porque nos habíamos quedado tres semanas produciendo con toda nuestra gente. Porque significaba tener que levantar a las tropas que estaban echas mierda. No habíamos dormido por tres semanas. Y tener que decirle a todos ‘se vienen tres semanas del infierno más‘, era muy duro”.

“En ese momento llamé a mi viejo y le dije: ‘Viejo, ya está. NotCo ya fue‘. Y mi viejo me mandó a la chucha, pero de esas buenas. Me dijo que esto era un bache más. Media vuelta, habla con tu gente, te van a apoyar y dale para adelante. Lo que tienes que hacer es llegar al final y ver si fuciona el producto en la góndola o no. Y ese es tu objetivo”, señaló.

Finalmente, Muchnick aseguró que “por ahí fue lo mejor que nos pasó. En la mitad de este desarrollo para poder entregarle a Jumbo en tres meses más, logramos una fórmula diametralmente mejor. Y fue como ese momento de ‘tengo el producto que es consistente con el mensaje de NotCo de hacer el producto sin el animal'”.

“Así es como nació NotMayo. De un error y una cagada gigante, de casi terminar NotCo a tener la tercera mayo más grande del tercer mayor mercado per cápita del mundo de mayonesa. Fue un error que costó muy caro y que terminó siendo uno de los éxitos más relevantes de la historia de la compañía“, sentenció.