La historia de Cookie, el perro de contención emocional que apoya a conductor del Transantiago que fue víctima de un violento asalto

“Una historia de amor y contención”. Así se titula un video de TikTok en el que se cuenta la historia de Cookie, un perro de contención emocional que apoya a un conductor del Transantiago que fue víctima de un violento asalto.

La historia dice así: Un pasajero subió a un bus del sistema red y se dio cuenta que el chofer del bus tenía un particular asistente: un perro, que miraba tranquilamente el paisaje desde el parabrisas.

Consultado el conductor, de nombre Antonio, de por qué tenía un perro: “Es un caballero. Es un perro de asistencia, me lo dio el psiquiatra”, explicó.

Las razones que llevaron a Antonio a pedir la ayuda de Cookie fueron diversas: “Por el estrés agudo, laboral severo, no podía salir a la calle, tenía depresión. Yo sufrí asalto, me quitaron la máquina con pistola, me apuñalaron”.

Dichas experiencias llevaron a Antonio a pedir ayuda psiquiátrica, donde le recomendaron tener un ayudante de cuatro patas para sus viajes. Desde hace tres años, Cookie presta servicios, controlando y fiscalizando a los pasajeros y evitando que evadan el servicio.