(CNN) – El actor y cineasta Jonah Hill se retira de la promoción de sus películas, incluido su primer documental, debido a los ataques de ansiedad.

Conocido por protagonizar películas como 21 Jump Street y El lobo de Wall Street, el actor de 38 años explorará la salud mental y el impacto que su trabajo ha tenido en su ansiedad en su próximo documental, Stutz.

“He terminado de dirigir mi segunda película, un documental sobre mí y mi terapeuta que explora la salud mental en general, llamado Stutz. Todo el propósito de hacer esta película es dar la terapia y las herramientas que he aprendido en la terapia a una amplia audiencia para uso privado a través de una película entretenida”, dijo en un comunicado emitido a Deadline este miércoles.

“A través de este viaje de autodescubrimiento dentro de la película, he llegado a comprender que pasé casi 20 años experimentando ataques de ansiedad, que se exacerban con las apariciones en los medios de comunicación y los eventos de cara al público“, añadió Hill.

A la luz de esto, el actor dijo que no promocionaría el documental, para “protegerse” a sí mismo, aunque dijo que “no puede esperar a compartirlo con el público de todo el mundo con la esperanza de que ayude a los que están luchando”.

“Si me pusiera más enfermo saliendo a promocionarlo, no estaría siendo fiel a mí mismo ni a la película“, dijo el actor que dirigió el filme, que espera “hable por sí mismo”.

Lo mismo ocurre con sus otros próximos proyectos.

Hill apareció por última vez en la película de 2021 Don´t Look Up, que fue nominada a cuatro Oscars. Está previsto que protagonice la comedia You People, que se encuentra en fase de posproducción y cuyo estreno se espera para este año.

“Entiendo que soy de los pocos privilegiados que pueden permitirse el lujo de tomarse un tiempo libre. No voy a perder mi empleo mientras trabajo en mi ansiedad”, dijo.

“Con esta carta y con Stutz, espero hacer más normal que la gente hable y actúe sobre estas cosas. Para que puedan tomar medidas para sentirse mejor y para que las personas de su vida puedan entender sus problemas con mayor claridad”, añadió Hill.

El año pasado, el actor se sinceró sobre sus inseguridades en cuanto a la imagen corporal, diciendo a sus seguidores en Instagram: “Les pido amablemente que no hagan comentarios sobre mi cuerpo”.

Hill no es el primer famoso que revela sus problemas de salud mental.

Este domingo, la estrella de Spider-Man: No Way Home, Tom Holland, dijo que se estaba tomando un descanso de las redes sociales debido al “efecto perjudicial” en su estado mental.

El año pasado, el actor Ryan Reynolds habló sobre el impacto que la ansiedad ha tenido en su vida y su trabajo. Describió la ansiedad, que según él se desarrolló en la infancia, como “un motor para la creatividad, pero también tiene su propia nube y manto de oscuridad”.

Y en abril, la cantante Camila Cabello se sinceró sobre la ansiedad “paralizante” que sintió mientras hacía su álbum Familia. Ahora está en un lugar mejor, dijo, y añadió que lo atribuye a su vulnerabilidad y a sus esfuerzos por sanar.