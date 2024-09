Insólito: Hombre intentó pasar como equipaje envuelto en cinta adhesiva en un avión Latam

Una insólita situación se vivió a fines de agosto en Estados Unidos. Esto porque un hombre intentó pasar como equipaje en un vuelo Latam.

El hecho ocurrió en el aeropuerto internacional de Miami, cuando el individuo, llegó hasta el counter envuelto completamente en cinta adhesiva.

A través de redes sociales, algunos usuarios del terminal aéreo compartieron registros del hombre completamente envuelto, de pies a cabeza, saltando de un lado para otro.

Se desconoce las motivaciones del sujeto, pero al final personal policial del aeropuerto terminó interviniendo.

Shrink-Wrapped Florida Man Tries To Check-In As Luggage At Miami Airport!

On August 27, a man tightly swaddled in luggage wrap hopped up to the LATAM Airlines check-in counter at the Miami International Airport. pic.twitter.com/H32RcMuP9m

— Anthony Saumell (@anthony_sa38570) August 29, 2024