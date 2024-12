“Te llamarás Tony”: La historia del hombre que encontró una rana en su ensalada y la adoptó como mascota

"¿Qué debería hacer para que no muera?", comentó el hombre en redes sociales el día que encontró a su inesperado visitante, sin saber aún que el anfibio se transformaría en su más íntimo amigo.

El artista estadounidense, Simon Curtis, nunca podría haber previsto la sorpresa que acabó encontrando en uno de sus viajes de rutina a comprar almuerzo en su supermercado de conveniencia.

Fue en la víspera de Navidad de 2021 que el hombre, de 35 años, compró una ensalada de lechuga romana en Whole Foods para la tarde.

Por asuntos de trabajo, no alcanzó ni siquiera a abrir el contenedor de su comida antes de dejarlo reposar por “varios días” en el refrigerador de su casa. Cuando finalmente decidió abrirlo, se encontró con un improvisto polizón: una rana de árbol verde americana.

“Esta noche encontré la ranita más linda en el fondo de mi lechuga romana; hace demasiado frío para dejarlo afuera (27 grados), pero ha estado viviendo en la lechuga en el refrigerador durante varios días. ¿Alguien sabe qué debo hacer para que no muera?“, preguntó el hombre por redes sociales poco después de su hallazgo.

Simon se planteó simplemente liberar al animal, sin embargo, considerando el pleno invierno que caracteriza la festividad en Norteamérica, dirimió que era mejor alojarla hasta tener la opinión de un especialista.

En el intertanto, adaptó la caja de plástico para transformarla en un hábitat provisional para el anfibio, con un par de agujeros, una tapa con agua y los restos de lechuga que quedaban.

“Actualización, lo dejaré en mi cocina y mañana pensaré qué hacer con él. Te llamarás Tony“, comentó nuevamente el hombre en redes.

update: put the remaining lettuce back inside, gave him a mason jar lid of water, and sprayed the entire container down with water. Going to leave him here in the kitchen tonight and then figure out what to do with him tomorrow. His name is Tony 😌💖 pic.twitter.com/0N67qDu7Pg — Simon Curtis (@simoncurtis) December 21, 2021

Un amigo inesperado

Tras lo acontecido, una seguidilla de eventos fueron ablandando el corazón de Curtis hasta el punto en que dejó de pensar en cómo deshacerse del “problema” y comenzó a evaluar realmente adoptar a su polizón.

“TONY ESCAPÓ“, alertó el 21 de diciembre a las 13:55 horas a quienes seguían atentamente el hilo de Twitter (ahora X). “LO ENCONTRÉ, ESTABA EN EL MARCO DE LA PUERTA“, actualizó a las 14:08.

El 22 de diciembre, Tony escapó dos veces más de la caja. A día de hoy Curtis no tiene idea de cómo pasó, pero sí notó es que la rana tendía a irse al baño, por lo que asumió que buscaba un lugar más húmedo y acorde a sus necesidades.

“Estaba tan deshidratado y arrugado que temía que hubiera muerto, ¡pero ahora está sumergido en agua destilada, limpiándose y volviendo a la vida!”, contó.

he was so dehydrated and shriveled I was worried he’d died, but he’s now immersed in distilled water, cleaning himself, and coming back to life!! pic.twitter.com/GwUm9ndP4i — Simon Curtis (@simoncurtis) December 22, 2021

Un nuevo refugio

Curtis se consiguió una caja más segura, con mejor ventilación y más capacidades de generar ese microclima que el anfibio necesitaba.

Un tronco y un par de hojas fueron suficiente para hacer sentir a Tony en casa.

moved him to the bathroom where the lighting isn’t as harsh and there isn’t as much activity. Look at his little butt 😭🥺🙌🏼 pic.twitter.com/OOuJXWXfGB — Simon Curtis (@simoncurtis) December 23, 2021

¿Es el adiós?

En apenas un par de días, Simon se había encariñado mucho con la rana, pero ya había llegado el momento de decir adiós. Las temperaturas bajaron y la nieve cedía el paso a la superficie a las especies de sangre caliente.

“Estoy muy feliz por Tony, pero solo quiero hacer lo correcto para él y para el medioambiente. Idealmente lo llevaría a un arrollo para verlo saltar y tener la vida de pequeña rana que estaba tratando de llevar inicialmente”, comentó en Twitter.

Después de un tiempo sin actualizaciones, Simon compartió una última noticia luego de hablar con el doctor de National Geographic Jonathan Kolby, quien le aconsejó mantener a Tony consigo, puesto que el anfibio es considerado una especie invasora en el lugar.

“Después de consultarlo y aprender sobre las mejores prácticas, las más éticas desde el punto de vista ambiental, en un escenario como el mío, he decidido quedarme con Tony. Feliz Navidad a todos. Espero que pronto también les llegue un pequeño milagro a todos“, anunció.

Tony estuvo ahí “desde el principio”

Para cerrar su historia, Curtis compartió un último dato sobre un duro episodio de su infancia y una curiosa coincidencia relacionada con las ranas.

Cuando el hombre tenía 10 años, fue diagnosticado con una leucemia que reducía a 50% sus probabilidades de supervivencia. Durante su tratamiento, siempre tuvo un peluche de rana de árbol a su lado.

“Cuando tenía 10 años, me dieron un 50% de posibilidades de sobrevivir a la leucemia. Recién recordé que mi animal de peluche favorito, mi amigo que tuve conmigo en la cama del hospital todo el tiempo, era una rana de árbol”, contó.

Tras varios años, Simon se mudó a otra ciudad y dejó a Tony atrás. En 2023, a propósito de la muerte de su papá, pudo reunirse con su amigo anfibio, ahora más crecido y con un terrario en condiciones.

During my visit home in October after my father’s death, I was finally reunited with Tony, my Christmas miracle frog… pic.twitter.com/WpzrzjGZ0d — Simon Curtis (@simoncurtis) December 25, 2023