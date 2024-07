“Está muerto, asesinado por el virus woke”: La fuerte declaración de Elon Musk contra su hijo trans

El multimillonario fue preguntado por el tema en una entrevista con el psicólogo canadiense, Jordan Peterson.

Elon Musk ha hecho noticia esta semana por las fuertes declaraciones en contra de su hijo Xavier Musk, quien en 2021 inició un proceso de transición de género para ser hoy Vivian Jenna Wilson.

En ese sentido, el multimillonario fue preguntado por el tema en una entrevista con el psicólogo canadiense, Jordan Peterson, según consignó diarioEl Mundo.

El fundador de Tesla, consultado por el proceso de su hija, aseguró que “mi hijo Xavier está muerto, asesinado por el virus woke”.

Vivian y Elon actualmente están alejados, justamente por el hecho de que el fundador de Tesla no acepta la nueva identidad de su hija. Incluso, Vivian optó por sacar el apellido de su padre y dejar sólo el de su madre.

“Fui esencialmente engañado para firmar documentos para uno de mis hijos mayores, Xavier (…) Me engañaron para hacer esto. No me explicaron que los bloqueadores de pubertad son en realidad drogas de esterilización. Perdí a mi hijo, esencialmente. Lo llaman ‘deadnaming’ por una razón”, afirmó tajante Musk.