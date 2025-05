Dirección del Trabajo fiscalizó a empresa que llevó de pie a empleados de Estación Central: Investigan tres infracciones

El organismo laboral realizó una visita inspectiva luego de detectar la situación.

La Dirección del Trabajo (DT) fiscalizó a una empresa que trasladaba de pie en la parte trasera de un camión a trabajadores municipales de Estación Central, sin medidas de seguridad.

La situación quedó al descubierta luego de que se publicara en redes sociales un video que mostraba la situación, ocurrida el viernes pasado. Desde el municipio respondieron que la empresa de traslado -“Dimensión”- es externa y que se cursó una multa administrativa por la “conducta negligente y por no cumplir los estándares mínimos de seguridad y trato hacia los trabajadores”.

De todos modos, el organismo del trabajo realizó una visita inspectiva e indicó que se encuentra investigando al menos tres infracciones laborales al Código del Trabajo por parte de la empresa: no tomar las medidas necesarias para proteger en forma eficaz la vida y salud de los trabajadores, no constituir un Comité Paritario de Higiene y Seguridad, y no contar con servicios higiénicos cercanos el lugar donde se realizan las faenas.

Luego de ello, la DT se encuentra revisando la documentación laboral y previsional del empleador.

Pablo Zenteno, director del Trabajo, indicó respecto al caso: “Actuamos porque hubo un comportamiento públicamente denunciado que transgrede gravemente las normas legales de protección a la vida y seguridad de los trabajadores y trabajadoras”.

Y añadió que la Dirección del Trabajo, “en su rol de defensa y protección de los derechos laborales, no puede tolerar estas prácticas que ponen en riesgo la integridad de trabajadores y trabajadoras”.

Por su parte, el director de la Dirección Regional Metropolitano Poniente, Sergio Santibáñez, afirmó que la fiscalización fue de oficio, ya que no existieron denuncias formales ante los incumplimientos mencionados.

“El Código del Trabajo establece expresamente que el empleador estará obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores, y en este caso, vimos imágenes de televisión con trabajadores siendo trasladados de pie, lo que implica un riesgo para su vida o salud, lo que representa una situación inaceptable”, dijo.