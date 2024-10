Español compara las empanadas chilenas con las argentinas: “Hay mucha diferencia entre ambas”

Tano Villar viajó a Chile en plenas Fiestas Patrias y probó todas las variedades de la comida típica chilena. Posteriormente, realizó el mismo ejercicio en Argentina.

El youtuber español especialista en comida, Tano Villar, viajó a sudamérica y realizó una llamativa comparación en plenas Fiestas Patrias: empanadas.

El creador de contenido primero viajó a Chile y posteriormente a Argentina, y comparó la tradicional preparación entre ambos países.

En primer lugar, se dirigió a Valparaíso, a probar las empanadas de Dorité. En dicho lugar, pidió una de pino y otra de jamón y queso.

“Muy rico. Como en España“, señaló respecto a la primera. En cuanto a la de pino, aseguró que “qué buena está. Muy buena, mucha cebolla, muy jugosa. La masa crujiente, muy finita. Alta carne y bien de precio”.

A continuación, se dirigió a Santiago, a una panadería San Camilo donde probó una empanada napolitana y solo criticó la masa: “Lo único que no me gusta de esta masa es que en los bordes se queda sin ingredientes“.

Posteriormente, se trasladó a La Temucana, que fue premiada con la mejor empanada de pino de 2023 en Santiago. En dicho lugar, probó varias empanadas de distintos ingredientes y se detuvo en la empanada de pino. “La textura me parece increíble, está muy jugosa, tiene muchísima cebolla“, aseguró.

Español y la comparación entre empanadas chilenas y argentinas

Luego del vuelo a Argentina, probó las empanadas de Il Ritorno. En dicho lugar, aseguró que “la cosa es bastante diferente a Chile por el tamaño. Es una empanada mucho más pequeña“.

En cuanto a sus conclusiones finales, señaló que “hay mucha diferencia en cuanto a la empanada chilena con la argentina. Creo que en la guerra y la comparativa, creo que son totalmente diferentes“.

“No es mejor la chilena o la argentina, sino que va a depender de cómo te gusta la empanada. Quieres que tenga más presencia la cebolla, que sea más jugosa, más o menos carne. Si la quieres al horno o frita“, aseguró.

Finalmente, señaló que “a mi personalmente me gustan todas porque soy un fanático de las empanadas. Este es de los videos más épicos. Me ha flipado, me han encantado todas“.