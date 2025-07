Naranjo invita a personeros PC a que “guarden silencio” porque sus declaraciones “no ayudan en absoluto” a Jara

El diputado independiente de la bancada DC, Jaime Naranjo, se refirió a la controversia generada por los dichos del exalcalde Daniel Jadue, quien afirmó que "el pueblo tiene todo el derecho para pasar por sobre el Estado de Derecho".

El diputado independiente en la bancada DC, Jaime Naranjo, se refirió este miércoles en Hoy Es Noticia de CNN Chile a la carrera presidencial del oficialismo.

Consultado por la periodista Matilde Burgos respecto a las declaraciones del militante comunista y exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue —quien afirmó que “cuando el Estado de Derecho no sirve para garantizar los derechos esenciales del pueblo, el pueblo que es el soberano tiene todo el derecho y la razón para pasar por sobre el Estado de Derecho”—, el parlamentario hizo un llamado a que “algunos personajes” dejen que sea solo la precandidata del pacto Unidad para Chile, Jeannette Jara, quien hable.

“Por favor, guarden silencio, porque muchas de sus declaraciones son muy desafortunadas y no contribuyen, no ayudan en absoluto a la candidata. Aún más, yo creo que algunos personajes, así como lo hacía el expresidente Piñera, que mandaba a su hermano Miguel de vacaciones cuando había procesos electorales, parece que va a ser necesario decirle a algunos que tomen vacaciones para que no entorpezcan el desarrollo de la campaña”, subrayó.

Lee también:Jadue vuelve a complicar a Jara: Aseguró que “el pueblo tiene todo el derecho para pasar por sobre el Estado de Derecho”

Naranjo remarcó que la exministra del Trabajo y Previsión Social ha demostrado capacidad de diálogo y autonomía frente a su militancia política.

“Ya está bueno de estas declaraciones desafortunadas, porque los cuidados del sacristán van a terminar matando al cura”, enfatizó.

Respecto a los dichos del presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, sobre el presunto rol que cumpliría la secretaria general de la colectividad, Bárbara Figueroa, en la campaña de Jara, el parlamentario fue claro: en lugar de contribuir, están “entorpeciendo” la imagen de la carta presidencial del oficialismo.

“Hago un llamado serio y responsable a todos los partidos que la están apoyando y a sus altos dirigentes: ojalá que seamos muy prudentes en las declaraciones y tratemos de mantener silencio. Esto no se trata de una censura, sino de dejar que la candidata despliegue sus virtudes, que son bastantes y están generando mucha simpatía en la opinión pública”, concluyó.