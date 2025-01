“En Chile sientes el respeto de los hombres”: Cubana en Chile destaca la poca cantidad de piropos en el país

A través de un video, la creadora de contenido también destacó que en Chile se habla más bajo que en su país natal.

La cubana creadora de contenido y dueña del canal de YouTube @NaurisVlogs subió un video relatando las cosas que en Chile son normales pero en Cuba no.

En este sentido, comenzó con una reflexión: “¿Quién me hubiera visto en Cuba en una micro así, con este vestido tan corto? Es que es impensable porque en Cuba los hombres son súper piropeadores. Eso es normal en Cuba. Te pueden decir cosas muy bonitas pero también cosas muy groseras“.

“En Chile no es así para nada. En Chile tu sientes el respeto de los hombres, vas caminando y no te dicen nada. Incluso en la playa. Se puede ir como tu quieras y no se sienten las miradas. Jamás me han dicho cosas así como en Cuba”, añadió.

Cubana compara a Chile con Cuba

En otro aspecto llamativo de su país natal, la creadora de contenido señaló que “en Cuba el medio de transporte más común es la bicicleta. En Cuba comprar un auto es muy caro. No es porque somos ecológicos, es por necesidad. Además, el combustible es regulado”.

“¿Te imaginas a un médico en Chile llegando a trabajar en bicicleta? Bueno, eso pasa en Cuba”, acotó.

También destacó que “los cubanos llamamos a otro cubano -así esté a diez kilómetros- y le gritamos. Para llamar a alguien que está lejos, le gritamos. Es una realidad. En pleno supermercado, en plena calle, en pleno barrio. Donde sea”.

“En Chile no es así, son muy educados. No es que vas por ahí gritando cuando ves un vecino o necesitas algo. Llegué a Chile hablando súper alto y ahora encuentro que hablo más bajito, he moderado el tono de voz. Ya no nos andamos llamando así“, sentenció la youtuber.

Puedes ver el video completo a continuación: