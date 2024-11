Emilia Dides cuenta por qué solo usa perfumes de hombre: “Algunos me han dicho que están ocupando el mismo”

A modo de anécdota, la competidora chilena de Miss Universo señaló que en varias ocasiones acierta al perfume que está ocupando la otra persona, a pesar que sea hombre.

Este jueves se realizará la competencia preliminar de Miss Universo 2024, en la que las 130 actuales candidatas deberán desfilar para luego lucir los trajes típicos de sus países.

En este contexto, Telemundo publicó en su canal de YouTube una entrevista a la participante chilena, Emilia Dides, con el título de “¿Qué lleva Miss Chile en su bolso durante Miss Universo 2024?”.

En el registro, Dides comenzó mostrando su maquillaje y además señaló que “otro de los esenciales de mi bolso es la luz“. En ese momento, mostró un foco y acotó: “Nos podemos sacar una foto, selfie y fotos para postear a mis seguidores. La cargo todas las noches”.

Emilia Dides cuenta por qué ocupa perfumes de hombre

Más adelante, señaló que “como último, siempre voy a revelar los secretos. Siempre mi perfume. Algo súper fuerte de mi es que prefiero perfumes de hombre a perfumes de mujer“.

“Todos los perfumes que uso todos los días son de hombre. Siento que van mejor conmigo, con mi PH“, aseguró Dides.

Además, sostuvo que “no soy muy fan de lo dulce y siento que el hombre es más ácido, se podría decir”.

A modo de anécdota, contó que “por supuesto me ha pasado que a veces hombres me dicen: ‘¿Qué perfume estás usando?’, y después me responden ‘yo estoy usando el mismo‘”.

“También me pasa mucho que saludo a un hombre y le digo ‘estás usando tal perfume‘”, sentenció la Miss Chile.