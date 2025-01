“El pan chileno es el mejor del mundo”: Estadounidense alaba la calidad de los desayunos en Chile

La creadora de contenido además destacó el sabor de la palta en Chile en comparación con la palta de Italia, ya que considera que su sabor es muy malo.

La estadounidense dueña del canal de TikTok Andrea | La Psychic Gringa subió un video en el que comenta la gran calidad de los desayunos en Chile.

La creadora de contenido -cuya madre es chilena- relató que vive hace varios años en Italia y que el pan chileno es superior en comparación con el que elaboran en el país europeo.

Estadounidense alaba el pan en Chile

En el registro, ella relata que “mi desayuno chileno hace que no quiera volver a Italia. Vivo en Italia hace cinco años y la cosa que más me falta de Chile es el desayuno“.

“Porque Italia no tiene buen pan. El pan chileno es el mejor del mundo, uno de los mejores panes del mundo. Esta es una marraqueta fresca y no puedes encontrar algo así de bueno en Italia a no ser que estés en la frontera con Suiza o Austria“, señaló, mezclando inglés con español mientras comía un pan con palta.

Además, aseguró que “y la palta en Italia es incomible. No es como acá. Esta es cremosa y deliciosa, en Italia es aguada“.

“Obviamente Italia tiene otras cosas. Pero hay cosas de Chile que me faltan mucho“, sentenció la creadora de contenido.

