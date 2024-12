El desastre de Vajont: El “tsunami” desde un cerro que dejó más de 2 mil muertos en Italia

En su minuto, la presa de Vajont fue la más alta del mundo. Un hito que se borraría tristemente con el paso de los años.

Algunos lo califican como un “hecho de proporciones bíblicas”, otros como una de las tragedias ambientales más grandes de la humanidad. Se trata del desastre de la presa de Vajont, en Italia.

Fue en los años 60′ que en la Italia postguerra se buscó formas de generar energía hidroeléctrica y así resurgir el país. Fue así como las autoridades locales decidieron construir una presa cerca del pueblo de Longarone y en las faldas del cerro Toc.

Previo a la construcción de la presa, los habitantes habían advertido a las autoridades y geólogos que el terreno del cerro Toc era inestable y que las obras habían provocado movimientos sísmicos preocupantes.

De hecho, según registros históricos, previo al desastre, la empresa a cargo de las obras de la presa había notado una serie de desprendimientos menores de la ladera del monte. Pero no se le prestó la atención necesaria.

El 9 de octubre de 1963 la tragedia enlutó a toda Italia.

Pasadas las 10.00 de la noche, un pesado de tierra de 400 metros de profundidad, se desprendió y cayó sobre el agua acumulada en la presa a una velocidad de 100 km por hora.

La presión ejercida, generó un “tsunami” de 250 metros de altura, el cual sobrepasó la presa y arrasó por completo con la ciudad de Longarone y con varios pueblos aledaños, destruyéndolos por completo.

Se estima que el 80% de los habitantes de Longarone y de los pueblos aledaños murieron en la tragedia. En total, la cifra de fallecidos por la catástrofe se elevó a más de 2 mil personas. Muchas de ellas, no pudieron ser identificadas.

Micaela Colleti fue una de las pocas personas que sobrevivió a la tragedia. En 1963 tenía sólo 12 años. Perdió a sus padres y hermanos producto del desastre.

“Cinco minutos después oí lo que pensé que era un trueno. Fue increíblemente fuerte. Mi abuela entró en mi habitación y dijo que iba a cerrar todas las persianas porque se avecinaba una tormenta”, recordó sobre la tragedia a BBC Mundo.

Colleti agregó: “En ese mismo momento se apagaron todas las luces y oí un sonido imposible de describir. Lo más parecido que he oído jamás es el sonido de las persianas metálicas de una tienda al bajar y cerrarse de golpe, pero esto era un millón, un billón de veces peor.

“Sentí que mi cama se derrumbaba, como si se abriera un agujero debajo de mí y una fuerza irresistible me arrastrara hacia afuera. No podía hacer nada. No tenía idea de lo que estaba sucediendo”, cerró sobre lo que fue esa fatídica noche.

Después de eso, solo recuerda ser rescatada y llevada en andas por un bombero local.

Actualmente, la presa de Vajont sigue en pie, como un memorial que se puede visitar y que recuerda una de las tragedias ambientales más grandes de toda Italia.