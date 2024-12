Dua Lipa recomienda novela de escritora chilena en su club de lectura: ¿Cuál es?

En una entrevista, la cantante contó que decidió crear un club de lectura, ya que le encanta leer libros y “quería compartir esta pasión con más personas”.

Esta semana, Dua Lipa recomendó en su club de lectura diversos libros, entre ellos una obra escrita por la escritora chilena Daniela Catrileo.

La recomendación de Dua Lipa

La recomendación fue realizada en Service 95, un club de lectura online que creó la artista británica en el año 2021. En ella, realiza críticas, reseñas y da recomendaciones.

“Tengo lo del club de lectura porque me encanta leer libros. Quería compartir esta pasión con más personas”, señaló la intérprete de éxitos como New Rules y No Lie a Vogue.

En concreto, el libro Chilco de Daniela Catrileo fue mencionado en el club como una de las obras que ya tienen un espacio reservado para ser leídos por la cantante en 2025.

“La primera novela de una autora mapuche en ser publicada en inglés. Chilco pregunta sobre las raíces, identidad y las heridas del colonialismo”, describieron sobre libro en la publicación.

La sinopsis de Chilco

Según su sinopsis, Chilco es una “novela dolorosa y bella, de un barroco tan inusual como necesario en Chile. Una suma de culturas, colores y voces que representa con maestría las complejidades de nuestra realidad actual”.

“Una pareja sobrevive en el centro de la ciudad Capital, sin sentirla como un hogar. Marina, la narradora, es nieta de una migrante peruana y trabaja en el archivo del Museo de Historia Natural y Social, mientras que Pascale carga la tradición de su familia lafkenche de la isla de Chilco, al sur del país, subsistiendo gracias a trabajos de carpintería. Su mejor amiga, Leila, tuvo que dejar Haití para probar suerte en este país, que avanza a paso firme hacia su destrucción. La caída de un edificio en Gran Avenida, los socavones que comienzan a aparecer sin una causa y un movimiento social que se empeña en demolerlo todo son las señales de una decadencia que parece irreversible, al tiempo que la pareja y su amiga se organizan y luchan por una existencia más digna. Es en ese momento que Marina y Pascale deciden migrar a Chilco, donde la promesa de una vida más plena parece ser posible, lejos de la explotación y la violencia colonial de la Capital. Chilco es, entonces, el símbolo de un espacio en el que las culturas de este continente pueden expresarse”.