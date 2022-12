(CNN Español) – Netflix publicó los últimos tres capítulos de su serie documental Harry y Meghan. En los tres episodios finales, los duques de Sussex cuentan detalles sobre los pensamientos suicidas de Meghan y Harry relató cómo su hermano, el príncipe William, le gritó cuando comunicó la decisión de dejar de ser miembros a tiempo completo de la familia real y mudarse a Estados Unidos.

Harry y Meghan también comparten más imágenes grabadas por ellos mismos y fotos nunca antes vistas de su vida familiar, incluyendo al pequeño Archie.

La pareja expresa muy abiertamente su decepción con el “palacio” o “la institución”, como se refieren a la familia real, por no protegerlos y apoyarlos como ellos esperaban.

Los pensamientos suicidas de Meghan

Tal fue la presión de los medios de comunicación sobre la pareja y en particular sobre Meghan que la Duquesa reveló como su salud mental sufrió y tuvo pensamientos suicidas durante su tiempo en el Reino Unido.

“Todo esto se detendría si yo no estuviera aquí. Y eso fue lo más aterrador, fue un pensamiento tan claro” explica en el documental.

“Recuerdo que me dijo que quería quitarse la vida, y eso me rompió el corazón”, cuenta acongojada Doria Raglan, la madre Meghan.

El príncipe Harry mostró su frustración de no haber podido hace más por su esposa, admitiendo que no manejó la situación de la mejor manera: “Yo sabía que ella estaba sufriendo, ambos estábamos sufriendo, pero nunca pensé que llegaría a ese punto, el hecho que llegara a ese punto me hizo sentir molesto y avergonzado”.

Lo que dijeron William y Carlos cuando les contaron que dejarían sus cargos

Luego de pasar navidad en Canadá en el 2019, la decisión final de dejarlo todo no fue fácil y Harry detalla por primera vez las negociaciones detrás de cámara con su familia para su salida, sobre todo la reunión en Sandringham con su abuela la reina Isabel II, su padre, el ahora rey Carlos III, y su hermano William, príncipe de Gales, luego que la pareja sorprendiera a todos con un comunicado anunciando que no continuarían como miembros a tiempo completo, conocido como “Megxit”.

Según Harry, en esa reunión le ofrecieron cinco opciones para su futuro como miembro o no de la familia real. El príncipe eligió la opción 3 que le permitiría a ambos trabajar de manera independiente, pero también trabajar apoyando a la soberana, una opción que no prosperó. “Fue aterrador que mi hermano me gritara y mi padre dijera cosas que simplemente no eran ciertas y mi abuela estaba sentada allí asimilando todo” explicó.

Según el príncipe la tensión familiar se profundizó aún más luego de la reunión, cuando se enteró de un comunicado publicado a nombre de él y su hermano William negando un reporte periodístico que aseguraba que el príncipe de Gales los acosó. Harry aseguró que nadie le pidió permiso para usar su nombre.

“Llamé a Meghan y le dije y ella se puso a llorar porque en cuatro horas ellos no tuvieron ningún problema para mentir para proteger a mi hermano y, sin embargo, por tres años nunca estuvieron dispuestos a decir la verdad para protegernos”, dijo Harry

No hubo vuelta atrás. La pareja regresó en marzo para la misa de celebración de la Mancomunidad de Naciones en la Abadía de Westminster. Fue su último acto público y encuentro la familia real antes de su partida final.

“El vuelo de la libertad”

Luego de un tiempo en Canadá, preocupados por su seguridad, pues afirman que estaban siendo acosados por los paparazzi, la pareja decidió mudarse a Los Ángeles. En un video grabado por ellos mismos a bordo del avión que los llevaría a su nueva casa Harry lo llama “el vuelo de la libertad”.

Los Sussex aseguran que su nueva vida en Los Ángeles les da la libertad que siempre quisieron para ellos y los pequeños Archie y Lilibeth. “Hay momentos cuando he estado molesto, pero no puedo estar tan molesto porque genuinamente estamos exactamente donde deberíamos estar”, asegura el príncipe.

El Palacio de Buckingham ha reiterado que no comentará sobre el contenido del documental.