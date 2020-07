Una serie de cuestionamientos provocó el anuncio publicitario de un estudio de abogados donde aparecía una joven modelo realizando asesorías legales, siendo tildado como sexista por diversas organizaciones sociales.

La publicidad correspondía a un estudio de abogados en Temuco, en la cual Karla Vargas -estudiante de arquitectura y modelo- promocionaba los servicios legales de la firma a través de vídeos que eran publicados en redes sociales.

“Ellos me contactaron vía Instagram porque yo tenía hartos seguidores y querían atraer público. El único requisito que me pidieron era que me vistiera formal en los vídeos“, explicó Karla Vargas a CHV Noticias, quien además aseguró haber sido recriminada por tratarse de anuncios sexistas.

“Yo tomé la decisión de, quizá, no sé, aparecer con un poco más de escote, pero tampoco era con una mala intención de, quizá, provocar a los hombres. Era porque me sentía bonita y empoderada, y por eso lo quise hacer. No entiendo cómo las personas pueden descalificar de esa forma a una mujer, cosificándola de esa forma y apuntándola con el dedo”, cuestionó la joven.

Esta no es la primera vez que la publicidad genera un debate en medio de la promoción para una firma de abogados. Hace un tiempo, el Estudio Jurídico Merced promocionó sus servicios legales mediante un afiche, en el cual se leía “¿Quieres una mujer así? ¡Divórciate! Tu divorcio solo por $100 mil”, junto a la fotografía de una modelo en un vestido blanco, con escote.

“Somos varios abogados y algunas secretarias. A una de ellas se le ocurrió una publicidad que produjera impacto. Esta publicidad se hizo con un fin humorístico y no para denostar a la mujer. Si nos preguntan cómo nos fue con la publicidad, tuvo muchas visitas y nos sirvió mucho en ese momento“, argumentó Paula Rodríguez, del Estudio Jurídico Merced.

En este caso, las críticas en redes sociales apuntaron a la sexualización del anuncio y a la utilización del cuerpo de la mujer para promocionar un estudio de abogados.

Francisca Fernández, vocera de la Coordinadora Feminista 8M, cuestionó que “nos parece el colmo que, en el marco actual que estamos viviendo, todavía se siga intensificando la violencia hacia nosotros. ¿De qué manera? Generando una serie de estereotipos vinculados a la belleza, pero sobre todo, mediante la mercantilización de nuestros cuerpos“.

El publicista Roberto Arancibia, en tanto, justificó que “la publicidad no es mala, porque hace que la gente hable de ti. Lo peor es que no hablen”.

Y añadió, en relación a los vídeos publicitarios del estudio de abogados en Temuco, que “aquí lo censurable, a lo mejor, es la utilización de una mujer que está usada para la publicidad. El problema es que la publicidad funciona así. Los niños son lindos. Las mamás son guapas. Los hombres son atractivos. ¿Es censurable? Claro que es censurable. ¿Estamos avanzando? Por el bien de la profesión, espero que sí avancemos”.

En medio de esto, el nivel de los cuestionamientos obligó a los dueños de la firma a bajar no sólo su sitio web, sino que también los vídeos en redes sociales.

“Él estaba muy triste y apenado. Tuvo que cerrar sus redes sociales. Al final una piensa, ¿fui yo la que cometí el error de vestirme así o en verdad la sociedad es la que está mal?“, concluyó Karla Vargas.