Christell inaugura su nueva tienda “kawaii” en Concepción: “Es un bazar con muchas cosas lindas”

El emprendimiento que partió como una tienda de maquillaje que vendía por redes sociales ahora ya tiene su propio local en pleno centro de Concepción.

La cantante nacional, Christell, ha tenido unos últimos meses agitados. A través de redes sociales, su canción Dubidubidu generó una repercusión inédita y se viralizó en todo el mundo, especialmente en asia.

Pero no es lo único, ya que Christell abrió hace pocos días en Concepción la tienda física donde vende sus productos que ella misma define como “kawaii“. El emprendimiento lleva por nombre beyou.store.cl y se encuentra emplazado en el Boulevard Gascón, en el centro de la ciudad.

Christell y su emprendimiento “kawaii” en Concepción

En conversación con LUN, la cantante señala que en su emprendimiento “cada uno tiene su rol. Todo lo que tiene que ver con lo más administrativo, como procesos de operaciones, se ve directamente con mi familia y otras personas involucradas. Yo veo lo que tiene que ver con redes sociales, lo visual, lo más relacionado al marketing y mi esposo ve lo relacionado a la gráfica de la tienda. Estamos todos relacionados con este emprendimiento”.

Sobre cómo nació su emprendimiento, Christell relata que “nació como una tienda de maquillaje, así que ese es nuestro grueso de productos. Pero ahora también empezamos a vender accesorios, dentro de eso hay para niños, juveniles, para adultos. Obviamente todo muy kawaii, todo muy tierno (…) Es más un bazar que tiene muchas cosas lindas. Es para un público muy similar al de mi proyecto musical, van de la mano”.

“Aún no hemos hecho inauguración porque me cuesta un poco venir para Concepción, pero ahora lo hice pues en dos semanas más me voy a Corea del Sur y Japón“, detalló también.

Respecto a su viaje a los países asiáticos, destacó que “el sobre equipaje no es muy barato. La verdad es que creo que voy a hacer más contactos para hacer en el futuro importación. Creo que eso es más factible a que yo traiga cosas”.

“Tengo invitaciones en televisión. Tengo la intención de aparecer en algún programa dentro de los tiempos y lo difícil que es comunicarse allá. Sé lo muy básico de un viajero, pero no puedo sostener una conversación”, sentenció.