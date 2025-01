Chef chileno ganó una estrella Michelin por su restaurante en Austria: “Ya no pasamos desapercibidos”

El chef Diego Briones conversó sobre este logro y su trayectoria. “Todos me advertían ‘te vas a morir de hambre’, y tenía un tío que me decía que iba a terminar haciendo completos”, cuenta.

Las estrellas Michelin son codiciadas por muchos chefs alrededor del mundo y ahora fue un chileno quien logró obtener su primera.

En la guía Michelin dada a conocer el pasado miércoles, el chef Diego Briones apareció con su restaurante Z’Som, ubicado en Viena, Austria.

En el restaurante que dirige junto a su esposa, Judith Lergetporer, Briones fusiona sabores de Latinoamérica con técnicas culinarias internacionales.

Los expertos de la guía Michelin destacaron a Z’Som por unir “hábilmente sus raíces chilenas y su experiencia internacional en platos originales, sabrosos y sofisticados”.

“Ya no pasamos desapercibidos”

En entrevista con Las Últimas Noticias, el destacado cocinero nacional conversó sobre lo que este galardón significa y los cambios que ya está experimentando su restaurante.

“Abrimos el jueves y estaba lleno, viernes lleno, abrimos sábado y domingo y estamos llenos de nuevo. Y ahora ya tenemos muchas reservas para marzo”, señaló al citado medio.

“Ya no pasamos desapercibidos, la estrella nos puso en el radar”, dijo oriundo de Angostura, quien tras estudiar gastronomía en Inacap decidió probar suerte en el extranjero.

“En esos años en Chile no pasaba mucho con la cocina (…). Todos me advertían ‘te vas a morir de hambre’, y tenía un tío que me decía vas a terminar haciendo completos”, agregó.

¿Qué son las estrellas Michelin?