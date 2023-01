(CNN Español) – La nueva canción de Shakira junto al productor argentino Bizarrap, la “Bzrp Music Session #53”, generó todo tipo de debates.

Desde los más pasionales sobre si Shakira debería o no estar ventilando su despecho en una canción hasta el terreno de lo legal: ¿Hubo o no plagio de una melodía en el tema?

Hay instancias conocidas para la cantante colombiana, como la famosa trompeta en “Amores como el nuestro” de Jerry Rivera en “Hips Don’t Lie” de Shakira —usada de manera legal—, o la canción “Loca”, en la que un fallo judicial determinó primero que hubo violación de derechos de autor, pero más tarde, revirtió ese fallo al considerar que el demandante había mentido a la corte y falsificado el contenido de un casete que presentó como prueba de su autoría.

Shakira y Briella: Las similitudes en una melodía

Debido a los precedentes, las redes se dieron a la tarea de escarbar en los rincones musicales y dieron con, lo que dicen, es una similitud sonora con una canción “Solo tú”, de la joven cantautora venezolana Briella, lanzada hace seis meses.

Las conjeturas de los fans llegaron directamente a la cantante, quien en redes sociales pidió a sus seguidores su opinión. Algunos de sus seguidores le decían que era un plagio, pero decantarse a ese juicio jurídico podría ser muy precipitado.

CNN contactó a las disqueras de Shakira y Bizarrap para obtener comentarios ante estos alegatos y no hemos recibido respuesta. También solicitamos una entrevista a la cantante Briella para conocer su posición y esperamos su respuesta.

El abogado Santiago Sanmiguel Garcés, profesor de la Pontificia Universidad Javeriana en Colombia, explica que “en este caso, creo que es una discusión de coincidencia creativa”.

El abogado, quien también tiene el podcast Dr. Rocks, en el que trata temas de derecho del entretenimiento, explica que las coincidencias creativas son comunes en la música, y más aún en géneros específicos.

“[Sucede] cuando dentro de un género musical muchos artistas empiezan a hacer más o menos las mismas cosas y empiezan a tomar las mismas decisiones creativas, a pesar de que son independientes y no se están influenciando entre ellos directamente”, explicó Sanmiguel a Zona Pop, de CNN en Español.

El abogado Pierre Hachar, reconocido por Billboard como uno de los “2022 Top Music Lawyers” compartió una opinión similar en su cuenta de Instagram.

A través de un video, Hachar hace un análisis del caso y habla sobre la similitud de melodías en canciones y cómo esto es visto dentro de una corte.

“Muchas veces hay melodías tan similares que, se usan tan a menudo, que no son consideradas originales, porque son muy obvias para el consumidor y el oído. Y eso es una defensa que muchas veces sale en la corte donde dicen ‘OK, son similares, pero hay muchas canciones que usan la misma melodía, porque es tan genérico y lo usan tanto, que es imposible que sea algo original’”, dice Hachar en la publicación.

¿Qué es un plagio en la música?

Así como en otros campos, la definición de plagio es similar en la música: atribuirse la obra original de alguien más como propia y reproducirla tal como originalmente salió.

“Cuando alguien toma una canción uno a uno y además dice “no, yo la hice, salió de mi propia inspiración’, es como ‘¡No, no, no, tú se la robaste a alguien más! Eso es un plagio’. Lo que pasa es que, en la música, vemos préstamos y alquileres de muchos tipos todo el tiempo y confundimos un poco esas cosas”, dice el abogado colombiano.

Dentro de esos ejemplos de “préstamos musicales” están la interpolación, que es tomar (con permiso) parte de una canción e incorporarla en otra obra, y el sample, un término muy usado dentro del género urbano, y esto “es cuando tomas un pedazo de una canción que es no solo la composición, sino también cómo está grabada y lo repites varias veces en una canción y montas otra encima”, dice Sanmiguel.

“Volviendo a Shakira y Bizarrap, aquí uno ve las dos canciones y dice ‘OK, no es un sample, están cada uno cantando lo suyo, ¿Puede ser un plagio? No sé… Pero cuando ya vemos tantos, tantos, tantos ejemplos similares en géneros parecidos puede ser coincidencia creativa”, explica el abogado.

Se desconoce la existencia de ninguna acción legal en este caso. La cantante venezolana dijo en el reel que “este video no lo hago con la intención de buscar problemas, yo soy fanática de toda la vida de Shakira, soy fan del trabajo de Biza y de verdad estoy en shock, no sé qué hacer”.

¿Cómo se comprueba un plagio en una demanda?

En el caso de qué constituye un plagio de una canción va más allá de la “métrica” que algunos indican de un número determinado de compases.

Según Sanmiguel, “eso no es un indicador de nada. Puede haber un plagio con un solo compás como el tema central de Jaws de John Williams, con un solo compás y un tiburón a lado puede identificar que esa es una obra de él. Digamos que esa es una regla que los productores y los músicos y la gente de la industria dice como para tener una forma objetiva de acercarse, pero no es tan sencillo”.

En el caso de una demanda, para determinar si hubo o no un plagio, los abogados buscan a testigos expertos.

“Se les pide hacer un caso de si estas canciones se parecen o no se parecen y se hace un análisis de todos sus elementos, de la instrumentación, cómo está construido, de qué género musical estamos hablando, en qué lugar de la canción se utilizó esto que es parecido y que rol juega o que elementos juega con eso. Literalmente la partitura de la melodía, aquí esto está en la nota tal y dura tanto, coincide o no coincide. Y digamos que no es una sola cosa la que define si eso es igual o no, sino es un conjunto de cosas las que define si eso es igual o no”, dijo Sanmiguel.

Para Hachar, también se tendrían que estudiar elementos adicionales para llegar a una conclusión.

“Veo otros videos con otras canciones usando melodías similares. No estoy diciendo que no tiene caso, no estoy diciendo que tiene caso. Ustedes pueden hacer sus propias opiniones porque hay mucha información que yo no tengo, porque no he hablado ni con Briella, ni con Shakira, ni los productores y los compositores. Son similares, en mi opinión, obviamente son similares, pero hay mucho más detrás de esa similitud que uno tiene que analizar como abogado para poder traer un caso de infracción de derechos de autor”, finalizó el experto.