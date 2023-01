La canción de Bizarrap con Shakira sigue siendo más que un éxito en todas las plataformas de música y streaming, actualmente se posiciona como la canción número 1 del “Top 50 global” de Spotify con más de 14 millones de reproducciones.

Mediante su cuenta de Instagram, la artista colombiana agradeció a la gente que la apoyó en la producción de la canción, a Bizarrap y su equipo de trabajo.

“Esto va para todas las mujeres que me enseñaron que cuando la vida te tira limones amargos no queda otra que hacer limonada”, escribió Shakira, acallando las críticas que ha recibido en redes sociales por, supuestamente, sacar provecho de su ruptura con su ex marido Gerard Piqué y comenzar a generar ingresos con la misma canción.

Hasta ahora, la sesión que unió al exitoso productor argentino con Shakira se convirtió en la más viral en su primer día de estreno. Se espera que la canción siga en el top 50 global durante los próximos días.