(CNN en Español) –”Las mujeres ya no lloran, ahora facturan”, dice Shakira. ¡Y lo sabemos!

La cantante colombiana lanzó una bomba esta semana con Sesión No. 53, una nueva canción junto al productor argentino Bizarrap, que para muchos es un clarísimo mensaje dirigido a su ex pareja, el ex futbolista Gerard Piqué a quien, la colombiana “sal…picó” en toda esta canción.

Tras su separación, Shakira ha vuelto a la música y, por qué no, monetizando todo su dolor haciendo lo que sabe hacer: canciones que se han vuelto hits mundiales. Pero además ha enviado un poderoso mensaje de empoderamiento y confianza, y de cómo seguir adelante tras una ruptura amorosa.

Sesión No. 53, junto a Bizarrap

Lo que comenzó con un intercambio de mensajes por redes sociales entre la colombiana y el argentino, estalló como un exitazo esta semana con una sesión fiestera y explosiva en el formato ya conocido y viral del productor argentino, las music sessions.

Con un espíritu ochentero y los conocidos sintetizadores de Bizarrap, Shakira lanzó dardos a su expareja, con quien duró en una relación de 12 años y tiene dos hijos, Sasha y Milán, y hasta a la nueva pareja del catalán.

“Entendí que no es culpa mía que te critiquen / Yo solo hago música, perdón que te sal…pique“, canta Shakira.

En las primeras 9 horas después del lanzamiento, el video de esta canción tenía 22 millones de reproducciones.

Monotonía, junto a Ozuna

Pero esta no es la primera canción de desamor de Shak en esta última etapa, que según le dijo a la revista ELLE, ha sido una de “las más oscuras” de su vida, no solo por sus problemas familiares, sino por sus problemas con Hacienda y un episodio de salud con su papá.

El desamor y la ruptura también fueron el eje central de Monotonía, la anterior canción de la cantante colombiana, lanzada en octubre de 2022, junto al puertorriqueño Ozuna. En esta canción Shakira habló crudamente de cómo le rompieron el corazón.

En Monotonía, la artista hace un duro recuento sobre la ruptura de su relación cantando cómo “lo que un día fue increíble se volvió rutinario”.

Sony Music dijo que Monotonía fue el debut femenino en solitario más grande en YouTube.

“Te Felicito” junto a Raw Alejandro

“Por completarte me rompí en pedazos / Me lo advirtieron pero no hice caso”.

Esta fue la primera canción de esta etapa de desamor en la que la colombiana habló de ruptura, decepción y del engaño de su expareja.

Junto al cantante puertorriqueño Rauw Alejandro, Shakira lanzó una canción con una letra pegajosa y un video musical lleno de baile y color, que rápidamente se volvió viral, en el que un oyente desapercibido puede entender el mensaje claro: “Te felicito, qué bien actúas”.

Otras canciones

Durante décadas, Shakira nos ha acompañado a través de su música en momentos de desamor con himnos que traspasan el tiempo y siguen presentes en cualquier etapa dura de despecho.

Estas son otras seis canciones de Shak que hablan sobre rupturas amorosas y que nos han marcado:

No (2005)

Te aviso, te anuncio (2001)

Si te vas (1998)

Inevitable (1998)

Moscas en la casa (1998)

Antología (1995)