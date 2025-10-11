Tendencias bancos

Brasileña fue a un banco chileno y esto fue lo que más le sorprendió

Por CNN Chile

11.10.2025 / 12:15

Esto fue lo que vivió una brasileña que fue a un banco y quedó en shock con una simple situación que en su país no ocurre. 

Las costumbres chilenas siempre han sido motivo de comentario para los extranjeros que visitas el país.

Situaciones o conductas que para nosotros son comunes o normales, para los extranjeros, generan curiosidad y asombro.

“Estoy en completo shock”, afirmó la usuaria de tiktok @michilenito tras acudir a una sucursal bancaria.

“Fui a un banco chileno y no había detector de metales. En Brasil es regla que en todos los bancos haya detectores de metales”, agregó.

La usuaria se mostró muy sorprendida por dicha situación: “Acá no hay esa preocupación. Hay cámaras, hay seguridad, pero…¡Cómo no hay detector de metales!.

