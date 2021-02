Toda persona que está pensando en irse a vivir a otro país espera que ese lugar sea hospitalario y le otorgue nuevas oportunidades. Sin embargo, hay ciudades cuyos habitantes que no se caracterizan por la buena acogida a los extranjeros, mientras que hay otras donde ocurre todo lo contrario.

A continuación, te mostramos cuáles son los atributos de 3 de los países calificados como “más hospitalarios” según los viajeros:

1- Canadá: amabilidad y calidad de vida

Las virtudes de Canadá aparecen destacadas en todos los ranking. En 2020 -y por quinto año consecutivo- fue escogido como el país con mejor calidad de vida en el mundo, según un estudio publicado por BAV Group y la Universidad de Pensilvania. ¿Por qué ostenta este título? Porque cuenta con un buen sistema de salud, entrega oportunidades laborales y tiene sistema educativo de calidad. Todo lo anterior hace que sea uno de los países más requeridos por los extranjeros.

Sin embargo, hay otro elemento que es destacado por los viajeros: la amabilidad de sus habitantes. Según cuentan, ellos están siempre dispuestos a ayudar a los foráneos. Esto se manifiesta sobre todo en el ámbito universitario, dado que año a año llegan miles de estudiantes a cursar diferentes carreras. Una de las instituciones que más extranjeros recibe es la University Canada West, que actualmente tiene más de 3.000 alumnos extranjeros, de más de 85 nacionalidades distintas.

“Para nosotros es importante fomentar la multiculturalidad, por lo que recibimos con los brazos abiertos a quienes deciden postular a nuestros programas. Incluso, tenemos facilidades como la Beca de las Américas, que otorga la oportunidad a estudiantes latinoamericanos de venir a estudiar con nosotros, con un costo de estudiante local”, explican desde University Canada West, ubicada en Vancouver.

Precisamente, con esta beca mencionada por la casa de estudios, los estudiantes podrán rebajar hasta casi un 60% el arancel anual de sus carreras (Bachelor of Commerce, Bachelor of Arts, Associate of Arts y MBA). De este modo, con iniciativas como la impulsada por University Canada West, queda de manifiesto la acogida de este país hacia los jóvenes extranjeros. “Queremos que los estudiantes de México, Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Puerto Rico, Cuba y otros países, sean tratados de la misma forma que los estudiantes canadienses, para que aporten con sus valiosos puntos de vista a nuestra sociedad”, agregan desde la institución.

2- Filipinas: Con la hospitalidad en su ADN

Los paisajes paradisiacos son lo que más conocemos de Filipinas. Sin embargo, esta no es la única virtud de este país del Sudeste asiático. Los extranjeros suelen destacar que los habitantes son muy amistosos.

Por ello, si tomamos en cuenta que Filipinas es uno de los países más poblados del mundo, con más de 104 millones de habitantes, es posible decir que en cada rincón encontraremos a un filipino con ganas de ayudar a un extranjero.

Uno de sus atractivos más potentes es el turismo. Quienes quieran visitar, por ejemplo, sus bellas Colinas de Chocolate o la interesante isla de Luzón, siempre tendrán la ayuda de un ciudadano dispuesto a entregar lo mejor de sí para otorgar una bella experiencia al extranjero.

3- Tailandia: “El país de la sonrisa”

El apodo lo dice todo. Ubicado también en el Sudeste Asíatico, Tailandia tiene una cultura ancestralmente amistosa. Desde siempre, esta nación ha estado muy dispuesta a recibir a los extranjeros con una gran sonrisa y brazos abiertos.

Incluso, este país ha desarrollado un concepto denominado Thainess, una filosofía de vida que se basa en dos pilares: el Sanook (su ideal de diversión) y el Mai pen rai (Vivir sin preocupaciones). Esta cultura milenaria queda demostrada cada vez que un extranjero pisa su territorio.

