(CNN) – Instagram comenzó a desplegar este miércoles una función de Alerta Amber en su plataforma para notificar a los usuarios la desaparición de niños y niñas.

Las alertas, que estarán disponibles en Estados Unidos y en otras dos docenas de países, incluirán detalles sobre el menor desaparecido, como una foto, una descripción y la ubicación del presunto secuestro. El mensaje está diseñado para ser compartido con amigos en la plataforma para difundir aún más y generar conciencia.

“Sabemos que las posibilidades de encontrar a un niño desaparecido aumentan cuando hay más gente al pendiente, especialmente en las primeras horas”, señaló Emily Vacher, la directora de confianza y seguridad de la empresa matriz de Instagram, Meta, en una entrada de blog en la que se anunciaba la nueva función. “Con esta actualización, si una Alerta Amber es activada por las fuerzas de seguridad y estás en el área de búsqueda designada, la alerta ahora aparecerá en tu feed de Instagram“.

Las alertas son “raras y específicas de la zona de búsqueda”, añadió Vacher, diciendo que si un usuario recibe una, “significa que hay una búsqueda activa de un menor desaparecido cerca“.

Facebook lanzó las alertas Amber en su plataforma homónima en 2015. Su rival, Google, también comenzó a emitir alertas Amber a los usuarios de sus herramientas de Búsqueda y Mapas en 2012.

Para enfocar las alertas a los usuarios, Instagram dijo que utilizará la ciudad que aparece en el perfil de un usuario, así como la dirección IP y los servicios de localización (si el usuario tiene esta función activada). La actualización se desarrolló en colaboración con organizaciones, según Vacher.

“Sabemos que las fotos son una herramienta fundamental en la búsqueda de niños desaparecidos y, al ampliar el alcance a la audiencia de Instagram, podremos compartir fotos de niños desaparecidos con mucha más gente“, sostuvo Michelle DeLaune, presidenta y CEO del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados, en un comunicado que acompañaba el anuncio de Meta.

