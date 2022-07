La nueva edición de CNN Style, contó con la participación de la influencer de moda y abogada de profesión: Javiera Mieres (@turbangirll) quien habló sobre la construcción de identidad a través de la moda, romper los paradigmas chilenos, el activismo feminista que la caracteriza y a dónde quiere apuntar con su carrera.

Así, Javiera contó que siempre se sintió como el “bicho raro“ en cuanto a la ropa, una persona “extravagante”. A través de la inspiración de los años 80 y 90, el estilo kitsch, la cultura pop, ha construido la llamativa y colorida imagen que la caracteriza, sobre todo porque “consumo mucha cultura pop, muchos realitys, figuras y divas del pop”. Sin embargo, aclaró que “no es por vanagloriarme, pero no sigo a personas específicas, me gusta mucho pensarlo yo a través de lo que me gusta”.

Ese ímpetu por seguir sus ideas, es una de las razones por las que nació Turbangirll, ya que “habiendo estado en la burbuja de una carrera tradicional, trabajando en lugares tan tradicionales, muchas veces muy fríos donde la gente se viste de negro, de blanco, de café, de gris, los colores empezaron a ser un poco parte de mi identidad. Fue decirme a mí misma: ‘Ya no me puedo expresar, quizás no puedo hacer lo que quiero en mi vida, en esta carrera, en este momento, pero sí me puedo vestir de cierta forma y expresar como soy como persona a través de mi ropa, y para eso es la ropa en general, para mí es una manera de expresarse. Es arte, es algo visual artístico”

Sin embargo, aquel ímpetu no solo lo lleva en la moda: Javiera también se considera una persona activista. “El feminismo en mi vida ha sido un camino para hacer todas las cosas que quiero comunicar”, comentó. De igual forma, explicó, “mi activismo a veces es mucho más fuerte, como en época de campaña o cuando hay un acontecimiento específico, y otras es más ligero. Siempre está ahí, al menos en el fondo de mi corazón, siempre es algo que yo trato; Pararme desde la vereda del activismo”.

De hecho, agregó que no podría tener una cuenta en la cual la moda sea lo único, “porque obviamente es un eje transversal, pero la cuenta es sobre mi día a día, mi vida y todo es político, no podría no hacerlo, además me siento afortunada de tener una plataforma para comunicar cosas que para mí son importantes“, explicó.

La joven, que en su descripción de Instagram tiene solamente la frase “no me visto de negro“, actualmente se encuentra trabajando principalmente como influencer, luego de haber trabajado en el Poder Judicial hasta abril del presente año.

Fue justamente en ese lugar que notó algo muy arraigado en la idiosincrasia chilena: “El hecho de que hasta hoy tu trabajo dependa de tu apariencia, para mí es algo tan superado, lo encuentro arcaico, a la antigua, por mí tendría superado que las personas son como su apariencia, la apariencia no tiene nada que ver“. Incluso, explica, uno de sus objetivos es “chasconear al tradicionalismo chileno, no importa cómo te maquilles, cómo te vistas (…) no por eso eres una persona menos seria o que sepa menos, no tiene que ver una cosa con la otra”.

Es más, sobre este último punto opinó sobre la controversia del presidente Boric y negativa a utilizar corbata: “Me llamaba mucho la atención que fuera un tema tan importante que no usara corbata, no me podría importar menos, incluso si estuviera con buzo, encuentro que no tiene relevancia, puedo entender que por los constructos sociales la gente quiera que se vista formal, pero el ítem de la corbata ni siquiera sería un punto para poner sobre la mesa”.

En cuanto a cómo ve su futuro, manifestó que se encuentra “viviendo el presente al 100%” y que tiene un millón e ideas, pero “creo que mis proyectos a futuro son esos, seguir estudiando, tratar de seguir posicionándome como influencer, con algunos temas más culturales, otros más de moda”. Finalmente, Javiera entregó su consejo para atreverse a comenzar a vestirse de forma colorida y más alegre: “A nadie nunca le importa tanto, uno piensa que podría ser así, pero en realidad es una limitación autoimpuesta, hay que pensar que la vida es muy corta para limitarnos“.