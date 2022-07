Un nuevo capítulo de CNN Style contó con la participación de dos invitados muy especiales: Melany contreras (@chichinox) y Mike Milfort (@mike_milfort), la pareja de influencers que ha alcanzado el éxito tanto en Instagram como en Tik Tok. Ella, la chilena dueña de la exitosa tienda de ropa y accesorios La Bicharraka (@la_bicharraka): Él, nacido en la ciudad de San Marcos, Haití y criado en República Dominicana, se convirtió en modelo con una ascendente carrera a su llegada a Chile e irrumpió con sus publicaciones vestido con moda genderless (sin género) y divertidos videos.

En conversación con Bells Hodge, ambos abordaron temas como la moda, su propio estilo e identidad, la cultura asiática y el mensaje de autoestima que se preocupan de transmitir a través de sus redes sociales, a pesar de las críticas que muchas veces reciben.

“Desde pequeña me llamaba mucho la atención el rock, porque mis papás eran rockeros, de ahí empezó mi inspiración”, señaló Melany respecto a cómo creó el singular estilo que plasmó en su tienda La Bicharraka que, asegura, se basa completamente en sus gustos. “Siempre ha estado ligado al grunge y al punk, y hoy lo combino con un toque de anime“.

Por su parte, Mike indicó que “mi estilo es básicamente ponerme lo que me gusta (…) desde pequeño siempre me han encantado celebridades como el actor Jackie Chan y el basquetbolista Dennis Rodman, que es alto, musculoso y se ponía lo que le daba la gana, siempre encontré genial eso, y siempre he buscado vestirme de una manera para destacar“.

En cuanto a su relación de pareja, recordaron que se conocieron por la aplicación de citas Tinder, en plena pandemia. Melany afirmó que “de repente me apareció un hombre muy atractivo, tipo actor de Hollywood, con una foto profesional y pensé que era falso, pero pensé que por si acaso lo debía ver, le di match y luego lo seguí en Instagram, vi que era muy real, lo agregué y a los cinco minutos él me agregó de vuelta y me escribió”.

En cuanto a su carrera, Mike precisó que incursionó como modelo al poco tiempo de conocer a su novia. “Entré a We Love Models, que me ayudaron mucho a desarrollarme, ahí yo no tenía los recursos para vestirme como yo quería y justo llega Melany que tenía la tienda, estábamos pololeando así que le empecé a sacar ropa”, dijo entre risas. Así, Melany contó probó prestándole ropa de su colección “y dije wow, vas a ser mi modelo para siempre”, agregando que en ese momento le propuso que entrara a Tik Tok, donde Mike resultó ser un éxito, alcanzando los 6,2 millones de seguidores. Ahora, ha trabajado para tiendas importantes del retail.

“Nunca pensé que lo iba a lograr tan temprano, porque mi sueño siempre ha sido ser conocido, ser un cantante, un actor, pero estoy logrando todo esto sin hacer ningún curso, siento que todo surgió demasiado rápido y de repente

Vestuario Genderless: “No quiero verme igual a todos”

“En mi tienda jamás he dicho ‘esto es de mujer y esto es de hombre‘, o sea, usted se puede comprar y poner lo que quiera”, precisó Melany, quien emprendió con La Bicharraka hace ocho años. “Ya creé mi propio concepto de moda, en que puedo decir ‘esta chica está vestida como Bicharraka'”, confesando que el punto en que su tienda alcanzó más éxito fue cuando Mike la apoyó difundiendo sus prendas a través de Tik Tok.

Mike, en tanto, comentó: “Soy muy fan de los anime One Piece y JoJo’s Bizarre Adventures, sus personajes se visten de manera muy exótica, usan moda femenina, todos visten extraño”. El modelo también explicó de forma personal que “por mi parte mi madre siempre me dijo, y yo también lo pienso, que la sociedad siempre te va a juzgar, pero eso no significa que la sociedad esté bien y eso también se puede reflejar en la ropa: Se inculcó que existe ropa de hombre y de mujer, eso no está bien; Yo creo que llegará un momento en que esto de vestirse como uno quiera, ponerse lo que le gusta, se va a normalizar y habrá menos acoso y menos bullying“.

“Yo recibo comentarios homofóbicos a diario en la calle por cómo me visto”, confesó Mike, “y yo digo, qué le pasa a la gente, si solo es ropa”. Asimismo, Melany también contó su experiencia: “Llegué a una edad en que dije ‘¿por qué no me puedo vestir como si fuera la protagonista de mi vida?’ y, a pesar de tener 30 años, que la gente me critica por vestirme como alguien más joven (…) me preguntó en qué les afecta, si yo no quiero verme igual a todos, qué tiene de malo destacar, la gente le tiene mucho miedo a destacar y que otros te juzguen“.