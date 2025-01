¿Dificultades para dormir en verano? Expertos recomiendan estas soluciones para enfrentar el calor nocturno

El descanso es fundamental para nuestro rendimiento laboral y la realización de nuestras actividades diarias. Sin embargo, durante la temporada estival surgen dificultades, especialmente en las noches, cuando las temperaturas máximas superan los 20° C.

¿Estás irritable por las mañanas? ¿Tienes problemas para conciliar el sueño por las noches? ¿Se pueden enfrentar las altas temperaturas? La respuesta es sí. Existen diversos métodos, y CNN Chile conversó con varios especialistas para conocerlos.

En primer lugar, no se recomienda dormir con el ventilador o el aire acondicionado encendido, ya que pueden provocar problemas en las vías respiratorias. Una de las opciones sugeridas es refrescar la habitación antes de acostarse y luego apagar estos dispositivos.

¿Por qué es importante? Para evitar despertar con la garganta seca y prevenir posibles sinusitis. Además, el flujo constante de aire puede levantar polvo y resecar las mucosas. Otro consejo útil es utilizar ropa ligera, preferiblemente de algodón.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) describió la situación: “Lo que estamos esperando es una tarde con temperaturas elevadas y que la noche continúe siendo cálida. Por lo tanto, se estima que entre las 20:00 y las 00:00 horas los termómetros sigan marcando más de 20° C. Posteriormente, durante la madrugada, las temperaturas comenzarán a descender, pero las mínimas seguirán siendo altas, situándose alrededor de los 15° C o 16° C para la zona central”.

Por su parte, Roberto Arias, jefe de la Unidad de Medicina del Sueño de la Clínica Indisa, explicó: “La recomendación es mantener una temperatura estable para dormir, idealmente entre los 17° C y los 22° C, ya que es un rango que proporciona confort al cuerpo. Si la casa tiene mucho calor, es importante ventilar, dejando al menos dos ventanas abiertas para permitir la corriente de aire y reducir la temperatura. También se pueden usar dispositivos como enfriadores o aire acondicionado”.