Ejercitarse no es una actividad favorita de todas las personas, quizá porque no tienen el tiempo suficiente para hacerlo o no les gusta la sensación de dolor que queda en el cuerpo luego de exigirse de esa manera. Sin embargo, expertos han revelado que es una actividad esencial no solo para el cuerpo, también para nuestro cerebro.

El cuerpo y la mente tratan de usar la menor energía posible para ejercitarse. En esta línea, la neurocientífica y directora del laboratorio NeuroFit -con sede en Canadá-, Jennifer Heisz, detalla en Sana Mente de CNN Chile si será este el motivo por el cual las personas se cuestionan tanto el querer hacer ejercicio.

La experta indica que es una herencia del pasado evolutivo en que se debe conservar energía para vivir. Una actividad que actualmente no se necesita realizar, peor es el cerebro, no ha cambiado y previenen el movimiento.

“El ejercicio también fortalece la conectividad dentro del cerebro, incluso ayuda a producir nuevas células cerebrales y ayuda a mantener todo el cerebro equilibrado para que puedas pensar bien y sentirte bien y dormir bien”, agregó.

Además, que de la actividad física ha demostrado ser un potente estimulante en la neuroplasticidad para el cerebro, también ha revelado que la inactividad física contribuye al riesgo de demencia tanto como tu genética”.

“Algunos descubrimientos interesantes muestran que algunas personas responden de mejor manera al ejercicio que a los remedios. (…) Nuestra investigación muestra que tu estilo de vida, tu actividad física, contribuye tanto como tu genética. Tenemos este poderoso control, que podemos comenzar a tomar control sobre nuestra salud”, agregó.

Finalmente, Heisz también ahondó sobre el vínculo entre realizar actividad física y la salud mental, manifestando que es un gran apoyo y ayuda para bajar los niveles de depresión.