El senador de la Democracia Cristiana (DC) Francisco Huenchumilla conversó con Última Mirada sobre la situación de violencia que afecta la macrozona sur e hizo una dura crítica al respecto. “Yo que conozco al mundo político desde jovencito, llegué a la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile a estudiar y conozco los partidos y he estado en muchos cargos públicos, la clase política chilena es profundamente ignorante de la historia de su país. No sabe lo que pasó en la conformación del Estado en el sur y esa misma ignorancia, entonces, hace que tropiece varias veces con la misma piedra”. En ese sentido, el parlamentario señaló que “la primera obligación que tiene un político es conocer la historia de Chile, de cómo se conformó. Es como si yo no conociera qué pasó con el norte con la Guerra del Pacífico. Tengo la obligación de conocerlo para saber cómo van a ser mis relaciones con Perú, Bolivia y Argentina. La conformación del Estado en el Wallmapu, en la macrozona sur, en La Araucanía -como quieran llamar-, es muy desconocida por el mundo chileno, por los partidos políticos”.