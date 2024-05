En entrevista con Última Mirada, el senador José Miguel Insulza (PS) expresó su opinión respecto al voto obligatorio: “Yo soy partidario de poner en la Constitución que el voto es una obligación suprema del ciudadano en cualquier elección, pero no estoy dispuesto y no me gusta mucho la idea de cobrar una multa porque no vota, porque esa es su decisión. Si no quiere no votar, no vota, después de toda la propaganda que se ha hecho (…). Yo creo que la gente tiene derecho a hacer la opción de no votar, pero no propondría esa reforma ahora porque estaríamos discutiendo hasta el próximo siglo”.

Además, aprovechó la instancia para comentar la situación internacional. “Yo creo que el mundo está en un riesgo grave que la gente no percibe y, además, está el problema de la decadencia del sistema internacional. Un sistema internacional que no manda, unas Naciones Unidas que finalmente, sino lo decide el Consejo de Seguridad, no lo decide nadie. Yo realmente creo que la situación internacional no es buena, es negativa. En América Latina, más todavía porque cada país anda por su cuenta”, sostuvo.