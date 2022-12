Ante las conversaciones políticas por el acuerdo transversal por la seguridad, el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, manifestó su anhelo para que las autoridades regionales “tengan liderazgo” en la materia.

En entrevista con Última Mirada, la autoridad comentó que “a pesar de que tenemos las manos atadas, no me puedo quedar de brazos cruzados” sobre el tema. Por ello, indicó Orrego, “estoy trabajando con 12 alcaldes de la zona para prevenir homicidios, con nueve alcaldes de la zona oriente y la Fiscalía de la zona oriente previniendo la violencia contra la mujer. O sea, nosotros estamos haciendo cosas”.

No obstante, añadió: “Sí me gustaría tener más atribuciones, sí me gustaría que me pasaran las atribuciones del delegado, pero no va a ser automático y eso yo lo sabía”.

Lee también: Diputados UDI plantearon materias “intransables” de cara a acuerdo por la seguridad

En ese sentido, el gobernador manifestó: “Por lo menos espero que en este primer pacto de seguridad, que espero que tenga 10 u ocho medidas, donde una de ellas sea que los gobernadores y los gobiernos regionales tengamos el liderazgo, porque estoy seguro de que eso le va a dar un sentido de urgencia, de visión global e integral que hoy día no tienen las políticas que estamos viendo de este gobierno”.

Respecto a la eliminación de la figura del delegado presidencial para entregarle las atribuciones al gobernador regional, Claudio Orrego sostuvo: “La respuesta del Gobierno es que se está trabajando en cómo eliminar el delegado, que fue una promesa de campaña del presidente. Nos han dicho que tengamos paciencia, y yo les digo que ojalá que nos pongan un plazo, porque obviamente la figura del delegado genera confusiones (…). Es muy raro que tengas dos autoridades políticas”.