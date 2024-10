Mónica Rubio sobre ser astrónoma y madre: “Una como mujer siempre encuentra la forma de complementar todas las actividades”

En entrevista con CNN Íntimo, la destacada astrónoma chilena conversó sobre sus inicios en las ciencias y sus principales logros, tales como el Premio Nacional de Ciencias Exactas que recibió en 2021.

Constantemente resuena en distintos espacios la típica frase que afirma que “el cielo es el límite”, pero para la astrónoma chilena Mónica Solange Rubio López no hay límites en cuanto a cielo se trata.

Desde muy pequeña, Mónica mostró una fascinación por el cosmos, lo que finalmente la motivó para adentrarse en el estudio de las ciencias físicas y astronómicas tanto en Chile como en el extranjero.

Obtuvo la Licenciatura en Ciencias en 1976 y el Magíster en Astronomía en 1982, ambos en la Universidad de Chile. Posteriormente, en el año 1992, obtuvo su doctorado en Astrofísica en la Universidad de París.

A lo largo de su trayectoria, ha realizado contribuciones significativas en el campo de la astronomía, participando en proyectos de relevancia internacional que le han valido diversos reconocimientos.

También encontró otra pasión en la docencia, desempeñándose como académica en el Departamento de Astronomía de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile desde 1979.

Ha sido académica visitante en el Instituto de Astrofísica Espacial de Francia, en el Ecole Normale Superieure y en el Max Planck Institute, entre otros. Fue presidenta de la Sociedad Chilena de Astronomía y el pasado agosto fue elegida vicepresidenta de la Unión Astronómica Internacional (IAU).

Una vida de amor al cosmos

Actualmente, Mónica tiene más de 150 artículos en reconocidas revistas científicas indexadas, tales como Nature, Astrophysical Journal, Astronomy and Astrophysics Journal y Astronomical Journal, entre otras, los que han sido citados en más de 4.500 ocasiones por sus pares.

Sin embargo, todo este camino partió cuando era niña y gracias al impulso de su mamá. “Ella era una mujer visionaria y extraordinaria para la época. Fue a la universidad en los 40 y era muy adelantada, entonces en mi casa había muchos libros y enciclopedias”, relata en CNN Íntimo.

“A mí me gustaba el cielo y trataba de leer cosas sobre ello (…). Yo siempre estaba leyendo cosas relacionadas con la astronomía y ella vio este aviso de que ofrecían un curso de astronomía, me preguntó si quería tomarlo y así fue”, agrega, enfatizando el apoyo que le entregó durante su vida.

Afirma que “ella siempre fue de mucho apoyo no solo para mí, sino que también para mis hermanos, porque siempre nos impulsó a estudiar y a hacer en la vida lo que a nosotros nos gustaba. Formamos una familia muy unida y tuvimos la suerte de contar con mi mamá hasta los 102 años”.

Ya astrónoma, relata que siempre deseó mantener su carrera y ser madre. “Es que es fascinante, y algo que solo las mujeres podemos experimentar, que se cree un ser vivo al interior de uno. (…) Yo respeto mucho a quienes no quieren ser mamás, pero pienso que se pierden una experiencia”.

“En la carrera profesional uno tiene toda la vida para lograr lo que quiere o dedicarse a ello, pero para poder tener los hijos si se pasa la ventana ya no se puede (…). Una como mujer siempre encuentra los atajos y maneras de complementar todas las actividades y si hay que ponerse más lento en una área, bueno, después uno recupera”, reflexiona Rubio.

Explorando el nacimiento de las estrellas

Su investigación está centrada en el estudio de las propiedades y condiciones físicas del medio interestelar y el proceso de formación de estrellas en sistemas de baja metalicidad, lo que la llevó a convertirse en la tercera mujer en obtener el Premio Nacional de Ciencias Exactas en 2021.

Uno de sus trabajos más conocidos fue publicado en 2015 en la prestigiosa revista Nature. Este estudio trata sobre una nueva forma de maternidad estelar descubierta tras el hallazgo de una “incubadora” de estrellas luego de un largo trabajo de observación a través del radiotelescopio ALMA.

“Para mí fue una tremenda alegría y un orgullo cuando me dieron el Premio Nacional, porque ese es un reconocimiento a nivel nacional que destacó todos los logros que yo había tenido”, dijo, destacando también su nuevo puesto en la IAU: “Fue inesperado, estoy muy honrada y espero poder, desde ese lugar, colaborar con el desarrollo de la astronomía y ciencias a nivel internacional y, por supuesto, a nivel nacional”.

—Llevas 700 noches de observación astronómica, ¿es una vida solitaria?

—La carrera de los astrónomos es bien solitaria. Uno puede establecer un equipo y colaboraciones, y cada vez más es así, pero al menos en la etapa y época que me ha tocado hacer mi investigación ha sido más bien solitaria porque, primero, en Chile éramos pocos astrónomos y no muchos se dedicaban al tema que trabajaba, y por eso mi carrera se plasmó más internacionalmente, con colaboradores de otras partes del mundo.

—¿Hay evidencia que te haga pensar que es posible que haya vida inteligente, además de nosotros, en el Universo?

—Yo siempre me pregunto incluso si es que hay vida inteligente en la Tierra, pero efectivamente una de las grandes preguntas por las cuales se construyen todos estos instrumentos también es poder tener evidencia de la existencia de vida, pero vida no de seres humanos, no de vida tan avanzada, pero sí de una vida que pueda ser muy básica a nivel de bacterias, a nivel de microorganismos como primera cosa.

—¿Qué piensa del fenómeno OVNI?, ¿Es una invención o hay espacio a la posibilidad de la existencia?

—Yo no he visto nunca ningún OVNI, he visto algunos fenómenos que después han tenido explicación, pero ovni no (…). Se han visto e incluso se han tomado imágenes de fenómenos que no los podemos explicar, pero hay muchos fenómenos que ocurren en la atmósfera de nuestra Tierra que podrían explicarlos, hay distintos fenómenos que podrían explicar que se vea como un objeto volador.

—¿Qué está preocupando hoy a los astrónomos a nivel mundial?

—Uno de los problemas más importantes que hay hoy día para la observación astronómica desde la Tierra es la contaminación lumínica, por una parte, y, por otra, la contaminación por los satélites de comunicaciones. Eso es un tema bien complejo y la UAI ha estado participando a nivel de las Naciones Unidas para proponer mitigaciones o maneras de poder mantener la observación terrestre desde la superficie de la Tierra, de manera que también los satélites de baja altura puedan estas constelaciones existir.

