Gloria Benavides recuerda el asesinato de su exmarido a manos de Manuel Contreras Valdebenito: “Fue espantoso”

En un nuevo capítulo de CNN Íntimo, la actriz, cantante y comediante recordó sus inicios en el escenario, la vida en dictadura y la partida de quien fuera su marido.

Gloria Angélica Benavides Nicolás nació un 5 de abril de 1948 y a los pocos años, aun siendo una niña, comenzó una carrera artística que persiste hasta el día de hoy.

Desde temprana edad demostró su gran talento y pasión, convirtiéndose en una figura emblemática no solo en el mundo de la música, sino que también en el de la televisión.

Sin embargo, su vida no solamente ha estado llena de éxitos y logros, ya que también ha debido enfrentar grandes desafíos, tales como al asesinato de su exesposo durante la dictadura.

“Hubo gente que sufrió muchísimo”

En conversación con Matilde Burgos, Benavides narró cómo fue su vida durante la dictadura liderada por Augusto Pinochet. “El 73 allanaron muchas casas, a mí me allanaron dos veces, es que había mucho ruido de que había armas por ahí, pero me trataron bien”, recuerda.

Cuenta que tenía “muchos amigos de izquierda, entonces para mí era muy fuerte. Mi amiga más querida se tuvo que ir, entonces obvio que era muy doloroso para mí, y para cualquier persona, o sea, que desaparezca gente (…). Hubo mucha gente que sufrió muchísimo”.

Asegura que era “totalmente” consciente de lo que ocurría, recalcando que siempre ha estado “muy involucrada en lo que pasa mi país”. De hecho, recuerda el día en que le ofrecieron ser rostro de la campaña del Sí en 1988, pero ella se negó, pese a la gran suma ofrecida.

“Me hicieron ofertas increíbles que me habrían solucionado la vida, pero no, yo no soy así. Gano mi plata con lo que yo trabajo y con lo que yo creo que es bueno para mí y eso no era bueno para mí. Mi pensamiento no lo conocen, pero yo soy para toda la gente, ya que por hacer humor soy transversal”, agrega.

Relata que le costó mucho conseguir trabajo tanto durante el régimen militar como también en la época de la Unidad Popular (UP). “Siempre me costó, porque no estaba definida para un lado, por lo que todo me costó mucho”, dice, y recalca que no estaba de acuerdo con la dictadura, ni con “ningún extremo”.

Amores y pérdidas

En el año 1974, Gloria conoció a quien fuera su segundo esposo, un oficial del Ejército llamado Joaquín Molina. “Es que él era muy seductor. Era guapo, seductor y me enamoré (…) Lo conocí durante una gira al sur y me encantó, por lo que nos casamos como al año y tanto después de conocernos”, cuenta.

—¿Te generaba una contradicción ahí?, ¿lo hablabas con tu esposo?

—No, porque él decía que mientras menos supiera era mejor para mí. Yo le preguntaba y no había contestación. (Sobre crímenes) Yo nunca supe, nunca pregunté, nunca nada. Yo me separé rápido, duré dos años y ahí me quedé sola. Creo que fue un gran amor que yo tuve, pero que era imposible continuar.

—¿Conociste a Pinochet?

—Una vez actué en Arica y estaba él presente con la señora (Lucía Hiriart). Dicen que yo soy esposa de militar, vienen hacia mí y la señora me dice ‘que bueno conocerte, porque así vas a poder entrar al Cema’, y yo le dijo ‘yo no tengo tiempo para ir al Cema, yo trabajo?. Fue muy agradable (Pinochet), me saludo, pero fue ella la que habló.

—¿Marcó un poco entre tus pares haber sido señora de militar?

—Sí, mucho, porque, por ejemplo, me decían cosas, a ver si yo las repetía, como lanzándome anzuelos para ver si podían confiar en mí. Me decían cosas importantes y aquí quedaron, pasó el tiempo y se dieron cuenta de que yo era una persona que no tenía nada que ver con la carrera del que era el papá de mi hijo.

—Era 1988, estabas en una gira de la Teletón y te avisan que al padre de tu hijo lo acribilló Manuel Contreras Valdebenito, hijo del exirector de la DINA del mismo nombre.

—Sentí angustia, porque era el papá de mi hijo y era muy buen papá. Estaba mi hijo con él, lo que contó Joaquín es que el papá lo tiró lejos, porque veía que venía una metralleta. Fue espantoso, porque estaba mi hijo ahí y él vio todo eso. Cambio la vida de todos, de toda la familia, de mi hijo.

—¿Cómo se dio?

—Nunca lo conversé con mi hijo hasta más grande, luego que pasó tiempo. Él estaba haciendo pizza con su papá adentro de la casa, estaba con sus dos hermanos de parte de papá (…). Me duele. Yo nunca digo el nombre (de Manuel Contreras padre) porque recibí muchas amenazadas, así que no puedo.

—Sobre la dictadura, hay personas que dicen que es mejor cerrar y olvidar

—No, yo tengo la ventaja que no perdí ningún familiar, pero todas las personas que perdieron un familiar, un ser querido, es natural que quieran encontrarlos, que quieran saber donde están, saber qué pasó con ellos, por último ir a llorar o tirar unas flores en un lugar. (…) Tendría que ser muy inhumana para no sentir dolor por el dolor de otros.

