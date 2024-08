Mínimas rondarán los 0° C : Pronóstico para este sábado 24 de agosto de 2024

Mientras que la zona norte del país estará con cielos despegados, en la zona sur predominarán las nubes.

Para iniciar este fin de semana, la zona norte del país estará marcada por temperaturas que variarán entre los 16° C y 24° C. En tanto la zona centro del país, tendrá temperaturas máximas agradables, pero las mínimas rondarán los 0° C y arriesgarán heladas. De Temuco en adelante, las temperaturas no superarán los 15° C y en los cielos predominarán las nubes ¿Cuál es el pronóstico para la Región Metropolitana? Revisa aquí los detalles.