Gobierno de Trump otorga estatus de refugiado a sudafricanos blancos

La política de eximir solo a los sudafricanos blancos de la pausa indefinida ha generado críticas por parte del Gobierno sudafricano y de defensores de los refugiados.

(CNN En Español – CNN Chile) — Un vuelo que transportaba a un grupo de 59 sudafricanos blancos a los que la administración Trump les otorgó estatus de refugiado llegó a Estados Unidos este lunes.

Fueron las primeras personas en recibir estatus de refugiado por parte de la administración Trump y no se espera que sean los últimos afrikáneres en ir a EE.UU. Los sudafricanos, incluidos niños, fueron recibidos a su llegada al aeropuerto internacional Washington Dulles en Virginia por el subsecretario de Estado de EE.UU., Christopher Landau, y el subsecretario del Departamento de Seguridad Nacional, Troy Edgar.

La administración Trump se ha movido no solo para admitir, sino también para acelerar el procesamiento de los afrikáneres como refugiados por supuesta discriminación. Al mismo tiempo, ha suspendido toda otra reubicación de refugiados, incluidos aquellos que huyen de la guerra y la hambruna. La política de eximir solo a los sudafricanos blancos de la pausa indefinida ha generado críticas por parte del Gobierno sudafricano y de defensores de los refugiados.

Landau dijo a los recién llegados que EE.UU. estaba “emocionado” de tenerlos, y agregó: “Respetamos lo que han tenido que enfrentar en estos últimos años”. Notó que muchos de ellos son agricultores y los comparó con “semillas de calidad” que, con suerte, “florecerán” en EE.UU.

“Les subrayamos que el pueblo estadounidense es un pueblo acogedor y generoso, y subrayamos la importancia de la asimilación en Estados Unidos, que es uno de los factores muy importantes que consideramos en las admisiones de refugiados”, dijo Landau a los periodistas después de saludar al grupo.

Landau afirmó que los afrikáneres habían sido “sujetos a amenazas muy serias, atroces y dirigidas” y acusó al Gobierno de Sudáfrica de no actuar.

“El Gobierno de Sudáfrica no ha hecho lo que consideramos apropiado para garantizar los derechos de estos ciudadanos a vivir en paz con sus conciudadanos sudafricanos, por lo que, bajo nuestra ley nacional, se les otorgó estatus de refugiado”, dijo Landau.

Más temprano el lunes, el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, dijo que aquellos que van a EE.UU. “no se ajustan a la definición de refugiado”.

Ramaphosa afirmó que le dijo a Donald Trump que lo que se le había informado al presidente de EE.UU. sobre la persecución del grupo minoritario blanco no era cierto.

“Estas personas que han huido no están siendo perseguidas, no están siendo acosadas, no están siendo tratadas mal”, dijo en un panel en el Foro de CEO de África en Costa de Marfil moderado por Larry Madowo de CNN.

“Están saliendo ostensiblemente porque no quieren abrazar los cambios que están ocurriendo en nuestro país de acuerdo con nuestra Constitución”, dijo Ramaphosa.

Cuando le preguntaron sobre los comentarios de Ramaphosa, Landau dijo: “No es sorprendente, desafortunadamente, que un país del que vienen refugiados no conceda que son refugiados”.

Jeremy Konyndyk, presidente de Refugees International, calificó la política de “un programa de inmigración racializado disfrazado de reubicación de refugiados, mientras que los verdaderos refugiados permanecen varados”.

“El principal problema es negar protección a cualquier otro refugiado de cualquier parte del mundo”, dijo. “Hay millones de refugiados en todo el mundo, personas que han tenido que huir de sus países de origen debido a la guerra o la persecución, que tienen muchas más necesidades de protección que cualquiera en este grupo, ninguno de los cuales, hasta donde yo sé, ha sido forzado a huir de Sudáfrica”.

En comentarios del viernes, el alto funcionario de la Casa Blanca Stephen Miller dijo que los llegados esta semana son “el comienzo de lo que será un esfuerzo de reubicación a gran escala mucho mayor”.

Desde que Trump comenzó su segundo mandato, EE.UU. ha tomado una serie de medidas punitivas contra Sudáfrica, cuyo Gobierno ha sido objeto de ira no solo de Trump, sino también de su aliado Elon Musk, quien nació y creció en el país.

Tanto Trump como Musk, el multimillonario tecnológico, han alegado que los agricultores blancos en el país están siendo discriminados bajo políticas de reforma agraria que el Gobierno de Sudáfrica dice que son necesarias para remediar el legado del “apartheid”.

En enero, Sudáfrica promulgó la Ley de Expropiación, buscando deshacer el legado del “apartheid”, que creó enormes disparidades en la propiedad de tierras entre su población negra mayoritaria y la población blanca minoritaria.

Bajo el “apartheid”, los sudafricanos no blancos fueron desposeídos a la fuerza de sus tierras en beneficio de los blancos. Hoy, a unas tres décadas de que la segregación racial terminó oficialmente en el país, los sudafricanos negros, que comprenden más del 80% de la población de 63 millones, poseen alrededor del 4% de la tierra privada.

La Ley de Expropiación empodera al Gobierno de Sudáfrica para tomar tierras y redistribuirlas – sin la obligación de pagar compensación en algunos casos – si la confiscación se considera “justa y equitativa y en el interés público.”

En febrero, Trump suspendió la ayuda a Sudáfrica, alegando discriminación contra los agricultores blancos. En ese mismo decreto, el presidente dijo que EE.UU. “promovería el reasentamiento de refugiados afrikaners que escapan de la discriminación basada en la raza patrocinada por el Gobierno, incluida la confiscación de propiedades racialmente discriminatorias”.

A principios de este mes, Trump dijo en una publicación en las redes sociales que “cualquier agricultor (¡con familia!) de Sudáfrica, que busque huir de ese país por razones de seguridad, será invitado a Estados Unidos con un camino rápido hacia la ciudadanía”.

Esta historia ha sido actualizada con desarrollos adicionales.

Priscilla Alvarez, Larry Madowo y Nimi Princewell de CNN contribuyeron a este informe.