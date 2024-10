Este último día de la semana culmina con agradables temperaturas, ideal para salir a recorrer el parque o encontrarse con amigos en la ciudad. ¿Y qué ocurre en las demás regiones? Revisa los detalles en CNN Tiempo.

¿Qué hacer este último día de la semana? Se prevén días soleados en Iquique, Arica, Antofagasta, La Serena y Valparaíso, con máximas entre los 19° C y 21° C. En Los Andes se esperan 21° C, y en Rancagua 25° C. En Santiago, las temperaturas alcanzarán los 26° C, ideal para recorrer la capital.